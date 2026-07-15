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Calendario Oficial SEP 2026-2027: ¿cuándo serán las vacaciones de invierno?

La Secretaría de Educación Pública reveló el calendario para el ciclo escolar 2026-2027, para educación preescolar, primaria y secundaria; aquí lo presentamos.

Calendario Oficial SEP 2026-2027: ¿cuándo serán las vacaciones de invierno?

Calendario Oficial SEP 2026-2027: ¿cuándo serán las vacaciones de invierno?

SANDRA VENEGAS
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La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario oficial para el ciclo escolar 2026-2027, en el que se establecen las fechas de inicio y conclusión de clases, vacaciones, puentes y otras jornadas relevantes para estudiantes y padres de familia.

El calendario contempla 185 días de clases y será aplicable en escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

También te puede interesar: ¿Cuándo sería el último día de clases en Durango, tras anuncio de la SEP de adelantar vacaciones?

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el documento publicado por la SEP, las clases comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno?


El primer periodo vacacional del ciclo escolar será del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027.


Sin embargo, los estudiantes regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero, debido a que el miércoles 6 de enero habrá suspensión de labores docentes.


El segundo periodo largo de descanso corresponderá a Semana Santa y abarcará del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Las clases se reanudarán el lunes 5 de abril.


Puentes y fines de semana largos durante 2026


El calendario contempla las siguientes suspensiones:


    

  • 

    Viernes 25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar.
    

    • 

  • 

    Viernes 30 de octubre y lunes 2 de noviembre: Consejo Técnico Escolar y suspensión de labores docentes.
    

    • 

  • 

    Viernes 13 y lunes 16 de noviembre: registro de calificaciones y suspensión de labores docentes.
    

    • 

  • 

    Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar.
    

    • 



Además, el miércoles 16 de septiembre no habrá clases por la conmemoración de la Independencia de México.


Puentes y suspensiones durante 2027


Para la segunda mitad del ciclo escolar están previstos los siguientes días sin clases para los estudiantes:


    

  • 

    Viernes 29 de enero y lunes 1 de febrero: Consejo Técnico Escolar y suspensión de labores docentes.
    

    • 

  • 

    Viernes 26 de febrero: Consejo Técnico Escolar.
    

    • 

  • 

    Viernes 5 de marzo: registro de calificaciones.
    

    • 

  • 

    Lunes 15 de marzo: suspensión de labores docentes.
    

    • 

  • 

    Viernes 30 de abril: Consejo Técnico Escolar.
    

    • 

  • 

    Miércoles 5 de mayo: suspensión por la conmemoración de la Batalla de Puebla.
    

    • 

  • 

    Viernes 28 de mayo: Consejo Técnico Escolar.
    

    • 

  • 

    Viernes 25 de junio: Consejo Técnico Escolar.
    

    • 

  • 

    Viernes 2 de julio: registro de calificaciones.
    

    • 



También te puede interesar: Calendario escolar SEP: Fecha oficial del fin de clases y consulta de calificaciones


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¿Cuándo serán las preinscripciones?


Las preinscripciones para estudiantes que ingresarán a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria durante el ciclo 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.


Por otra parte, del 23 al 26 de noviembre de 2026 se llevará a cabo el registro y comunicación de los resultados de evaluación.


Una vez concluido el ciclo escolar, la SEP contempla un receso de clases del 10 al 31 de julio de 2027.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SEP periodos calendario clases, Consejo, Técnico, lunes

               

                
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