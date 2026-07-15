Calendario Oficial SEP 2026-2027: ¿cuándo serán las vacaciones de invierno?

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario oficial para el ciclo escolar 2026-2027, en el que se establecen las fechas de inicio y conclusión de clases, vacaciones, puentes y otras jornadas relevantes para estudiantes y padres de familia.

El calendario contempla 185 días de clases y será aplicable en escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el documento publicado por la SEP, las clases comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno?

El primer periodo vacacional del ciclo escolar será del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027.

Sin embargo, los estudiantes regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero, debido a que el miércoles 6 de enero habrá suspensión de labores docentes.

El segundo periodo largo de descanso corresponderá a Semana Santa y abarcará del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Las clases se reanudarán el lunes 5 de abril.

Puentes y fines de semana largos durante 2026

El calendario contempla las siguientes suspensiones:

Viernes 25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 30 de octubre y lunes 2 de noviembre: Consejo Técnico Escolar y suspensión de labores docentes.

Viernes 13 y lunes 16 de noviembre: registro de calificaciones y suspensión de labores docentes.

Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar.

Además, el miércoles 16 de septiembre no habrá clases por la conmemoración de la Independencia de México.

Puentes y suspensiones durante 2027

Para la segunda mitad del ciclo escolar están previstos los siguientes días sin clases para los estudiantes:

Viernes 29 de enero y lunes 1 de febrero: Consejo Técnico Escolar y suspensión de labores docentes.

Viernes 26 de febrero: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 5 de marzo: registro de calificaciones.

Lunes 15 de marzo: suspensión de labores docentes.

Viernes 30 de abril: Consejo Técnico Escolar.

Miércoles 5 de mayo: suspensión por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Viernes 28 de mayo: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 25 de junio: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 2 de julio: registro de calificaciones.

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SEP

¿Cuándo serán las preinscripciones?

Las preinscripciones para estudiantes que ingresarán a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria durante el ciclo 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.

Por otra parte, del 23 al 26 de noviembre de 2026 se llevará a cabo el registro y comunicación de los resultados de evaluación.

Una vez concluido el ciclo escolar, la SEP contempla un receso de clases del 10 al 31 de julio de 2027.