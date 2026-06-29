Calendario escolar SEP: Fecha oficial del fin de clases y consulta de calificaciones

A etapas finales del actual ciclo escolar, padres de familia, tutores y alumnos se encuentran a la espera de la entrega de calificaciones y del comienzo de las vacaciones. A pesar de la publicación del Calendario Escolar, aún existen dudas respecto a las fechas oficiales, debido al cambio constante en su planificación, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se vio obligada a anunciar las fechas de preferencia para el cierre de este año. ¿Cuáles son?

Fechas de consulta de calificaciones

Para la entrega de calificaciones, este proceso se llevará a cabo de manera presencial en todo el país, a partir del día 30 de junio hasta el 3 de julio de 2026, dependiendo de la forma en la que el plantel educativo al que el estudiante asista y su nivel académico.

Sin embargo, también existirá la opción de consultar la boleta de calificaciones de forma remota, en dos páginas web oficiales .

La primera página se trata del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), el cual está disponible a nivel nacional, mientras que la segunda opción, el sitio web de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), solo podrá ser usado por estudiantes capitalinos.

La forma de obtener la boleta es bastante sencilla; solo es necesario ingresar la CURP del alumno y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de su plantel educativo para descargar el documento en formato PDF e imprimirlo, si así se desea.

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¿Cuándo se terminan las clases?

De acuerdo con el calendario escolar emitido por la SEP, el día 15 de julio de 2026 es la fecha establecida para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 para la totalidad del nivel básico.

No obstante, no todos los estados seguirán el calendario, debido a que múltiples regiones se han visto afectadas por las olas de calor y la tempestad del clima veraniego , lo que ha obligado a una multitud de escuelas a adelantar el fin del año escolar.

Los estados que saldrán antes del 15 de julio son los siguientes: