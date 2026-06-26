SEP: ¿No habrá clases el 30 de junio? Esto dice el decreto presidencial

Con la fiebre del Mundial de Fútbol 2026 aún presente en México, la población del país se encuentra a la espera de más suspensiones de clases por los juegos de dieciseisavos de final que se llevarán a cabo en días venideros. No es sino hasta el día viernes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la presidencia mexicana emitirían un anuncio respecto a este tema.

¿Habrá suspensión de clases?

De acuerdo con la reciente publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Educación confirmó la cancelación de clases y presidenta Claudia Sehinbaum Pardo emitió la orden de home office para el día 30 de junio de 2026 .

El fin de esta decisión es el de facilitar la organización del siguiente juego que se disputará en Ciudad de México, fortalecer la seguridad vial y facilitar la movilidad dentro de la urbe.

Esta suspensión será aplicada en las escuelas preescolares, primarias y secundarias, cubriendo la totalidad del nivel básico, además de los niveles medio superior, superior y escuelas de formación magisterial , sin importar si son dependientes del sistema educativo nacional o si son privados.

La mandataria añade que los trabajadores del estado o de dependencias del gobierno irán a home office , pidiendo a los sectores privados que le den dicha facilidad a sus empleados para evitar la sobrecarga en el sistema de transporte, ya que se espera la llegada de miles de turistas que asistirán a los dieciseisavos de final.

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¿Será llevado a nivel nacional?

Según lo estipulado en la publicación, esta cancelación de actividades académicas no será de carácter nacional.