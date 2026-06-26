SEP: ¿No habrá clases el 30 de junio? Esto dice el decreto presidencial

(Canva)
Con la fiebre del Mundial de Fútbol 2026 aún presente en México, la población del país se encuentra a la espera de más suspensiones de clases por los juegos de dieciseisavos de final que se llevarán a cabo en días venideros. No es sino hasta el día viernes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la presidencia mexicana emitirían un anuncio respecto a este tema.
¿Habrá suspensión de clases?
De acuerdo con la reciente publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Educación confirmó la cancelación de clases y presidenta Claudia Sehinbaum Pardo emitió la orden de home office para el día 30 de junio de 2026.
El fin de esta decisión es el de facilitar la organización del siguiente juego que se disputará en Ciudad de México, fortalecer la seguridad vial y facilitar la movilidad dentro de la urbe.
Esta suspensión será aplicada en las escuelas preescolares, primarias y secundarias, cubriendo la totalidad del nivel básico, además de los niveles medio superior, superior y escuelas de formación magisterial, sin importar si son dependientes del sistema educativo nacional o si son privados.
La mandataria añade que los trabajadores del estado o de dependencias del gobierno irán a home office, pidiendo a los sectores privados que le den dicha facilidad a sus empleados para evitar la sobrecarga en el sistema de transporte, ya que se espera la llegada de miles de turistas que asistirán a los dieciseisavos de final.
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¿Será llevado a nivel nacional?
Según lo estipulado en la publicación, esta cancelación de actividades académicas no será de carácter nacional.
Esta suspensión solo se llevará a cabo en Ciudad de México, al ser una de las principales entidades sede del Mundial 2026, por lo que los demás estados continuarán con su programación habitual, a menos que las autoridades educativas locales indiquen lo contrario.