SEP: ¿Hay clases mañana, viernes 26 de junio, por el Mundial 2026?, esto dice el Calendario Escolar

Comienza la incertidumbre sobre la posible suspensión de clases tras la victoria de México en el Mundial 2026. En las últimas horas se comenzó a difundir esta noticia, pero ¿qué dice el calendario escolar de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública se manifestó tras los rumores que circulan sobre la suspensión de clases y aclaró la situación; a continuación te desglosamos la información.

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¿Para cuándo está programado el cierre del ciclo escolar 2025-2026?

Según las autoridades escolares, el término del ciclo escolar 2025-2026 está programado para el 15 de julio, dando inicio a las vacaciones de verano, esto para la mayoría de los estados, mientras que para otros, como es el caso de:

Tlaxcala, la fecha es el 30 de junio.

Baja California Sur, el 3 de julio.

Guanajuato, el 10 de julio.

Tamaulipas, el 10 de julio

Sinlaoa, el 10 de julio.

¿Pero qué sabemos del 26 de junio? ¿Hay suspensión de clases?

La respuesta es sí, pero no por la celebración de la victoria de la selección mexicana, sino por la Junta de Consejo Técnico Escolar, la cual se llevará a cabo el viernes 26 de junio del 2026. Es por eso que se pide a los padres de familia mantenerse al pendiente de los avisos que emitan las escuelas alrededor del país.

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¿Cuándo es el regreso a las instituciones educativas?

Según el calendario escolar 2026-2027, en México el regreso a clases está programado para el lunes 31 de agosto, misma fecha en la que los estudiantes de nivel básico se integrarán a un nuevo ciclo escolar y a los salones de clases.