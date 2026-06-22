SEP confirma suspensión de clases el 24 y 26 de junio; ¿por qué y para qué estados aplica?

Aunque las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, antes de iniciar este periodo de descanso la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que habrá dos días de suspensión de clases.

Estos serían el miércoles 24 de junio y el viernes 26 de junio , sin embargo, las autoridades educativas de cada plantel de los estados tendrán que revisar si aplica para ellos.

Además, ambas suspensiones tiene razones distitnas, por lo que los padres de familia también tendrán que esta atenos al anuncio.

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¿Por qué se suspenden clases?

Para el 24 de junio está previsto el encuentro entre México y República Checa , como parte de la justa mundialista de este 2026, por lo que será necesario suspender las clases.

Mientras que el 26 de junio se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, en donde maestros y directivos se reunen para evaluar las estrategias educativas implementadas durante el mes y saber siguen funcionando o mejorarlas.

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¿Para qué estados aplicará esta decisión?

De acuerdo a la información emitida por esta dependencia, la primera suspensión solo será para los alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México , ya que esta será la sede del partido de la Selección Mexicana.

En tanto que la segunda fecha aplicará para quienes cursen la educación básica en TODOS los estados del país , también Durango.

México vs República Checa: horario y canales

El equipo tricolar buscará mantenerse como el líder del Grupo A y llegar listos a los dieciseisavos de final animados.

La afición mexicana podrá ver este partido el 24 de junio a las 19:00 horas a través de televisión abierta , incluidos los canales: