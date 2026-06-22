SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases tras las vacaciones de verano 2026?

¡Es oficial! La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado la posible fecha de inicio del siguiente año escolar 2026-2027, mientras que alumnos, maestros, padres de familia y tutores aún se encuentran luchando por finalizar este ciclo. ¿Cuándo saldrán de vacaciones? ¿Y cuándo regresarán a clases? ¡Quédate! Aquí te lo contaremos.

¿Cuándo finaliza el ciclo escolar actual?

Según un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, publicado por la SEP el día 9 de junio de 2025, las clases para preescolar, primaria y secundaria finalizarán el día 15 de julio de 2026, dando así comienzo al receso de verano .

A pesar de que exista una fecha establecida, la Secretaría de Educación ha mencionado que el fin de ciclo depende de cada institución educativa, por lo que las fechas pueden variar dependiendo de las escuelas y la región en la que se encuentren.

Por ejemplo, en algunas entidades, se ha proclamado un cese temprano de actividades académicas para evitar poner en riesgo a los alumnos con las altas temperaturas registradas durante el verano, como en el caso de Baja California Sur (3 de julio), Nuevo León (8 de julio), Sinaloa (10 de julio), Tlaxcala (30 de junio) y Yucatán (26 de junio).

Aunado a esto, aún queda un día de descanso para los estudiantes, siendo este el viernes 26 de junio de 2026, el Consejo Técnico Escolar que los profesores utilizarán para planear las últimas actividades para lo que resta del ciclo presente.

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¿Cuándo empieza el ciclo escolar 2026-2027?

Una vez que llegue el fin del año escolar, se dará inicio a las vacaciones de verano, las cuales comenzarán el 16 de julio de 2026 y finalizarán el 30 de agosto de 2026, dándoles así un total de 6 semanas y media de vacaciones.