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SEP: ¿Cuándo y cómo descargar la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026?

Antes de que termine el curso escolar, las autoridades educativas emitieron información importante sobre las calificaciones.

SEP: ¿Cuándo y cómo descargar la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026?

SEP: ¿Cuándo y cómo descargar la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026?

FERNANDA GALARZA
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A pocos días de que el ciclo escolar 2025-2026 concluya y los alumnos de educación básica tomen un periodo de vacaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado que las boletas de calificaciones están próximas a su entrega. 

No obstante, a diferencia de otras generaciones, este documento ya permite su revisión y descarga en línea, por lo que los padres de familia ya no tienen que acudir a la escuela por ella. 

Pese a que esta herramienta ha funcionado en los últimos años, algunas papás han tenido algunas dudas sobre cómo hacer este proceso, por ello, a continuación te explicaremos.

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¿Qué contiene la boleta y cuándo estará disponible?


La boleta emitida por cada plantel de México tendrá como información: nombre del alumno, ciclo, nivel, turno, grado, grupo, promedio (si aplica) y la úlitma fecha de actualización. 


Una vez que la soliciten y sea emitida, podrá observarse tres puntos importnates: materia, periodos, calificaciones. 


Dicho documento estará disponible una vez que haya finalizado el curso; el 3 de julio es el último día para la captura de calificaciones y para el 15 podría revisarse en línea. 


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Paso a paso para descargar tu boleta de calificaciones


La consulta de esta boleta es muy sencilla, sin embargo, deberás tener una buena conexión a internet y preparar la Clave ünica de REgistro de Población (CURP) del estudiante. 


Una vez que la tengas lista, deberás seguir los siguientes pasos: 


    

  • Ingresa a la página oficial del SIGED (https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html)
    • 

  • Escribe el CURP de tu hija o hijo
    • 

  • Da click en "buscar"
    • 

  • Te mostrará información del último ciclo en curso: nivel, turno, grado, grupo
    • 

  • Selecciona "ciclo escolar 2025-2026"
    • 

  • Revísalo y da en desargar el archivo en PDF 
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SEP boleta de calificaciones ciclo escolar 2025-2026 boleta, escolar, ciclo, calificaciones

               

                
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