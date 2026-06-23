SEP: ¿Cuándo y cómo descargar la boleta de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026?

A pocos días de que el ciclo escolar 2025-2026 concluya y los alumnos de educación básica tomen un periodo de vacaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado que las boletas de calificaciones están próximas a su entrega.

No obstante, a diferencia de otras generaciones, este documento ya permite su revisión y descarga en línea, por lo que los padres de familia ya no tienen que acudir a la escuela por ella.

Pese a que esta herramienta ha funcionado en los últimos años, algunas papás han tenido algunas dudas sobre cómo hacer este proceso, por ello, a continuación te explicaremos.

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¿Qué contiene la boleta y cuándo estará disponible?

La boleta emitida por cada plantel de México tendrá como información: nombre del alumno, ciclo, nivel, turno, grado, grupo, promedio (si aplica) y la úlitma fecha de actualización.

Una vez que la soliciten y sea emitida, podrá observarse tres puntos importnates: materia, periodos, calificaciones.

Dicho documento estará disponible una vez que haya finalizado el curso; el 3 de julio es el último día para la captura de calificaciones y para el 15 podría revisarse en línea.

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Paso a paso para descargar tu boleta de calificaciones

La consulta de esta boleta es muy sencilla, sin embargo, deberás tener una buena conexión a internet y preparar la Clave ünica de REgistro de Población (CURP) del estudiante.

Una vez que la tengas lista, deberás seguir los siguientes pasos: