SEED: ¿Habrá clases en Durango el miércoles 24 de junio por el partido México vs. Chequia?

La Selección Mexicana volverá a la cancha este miércoles 24 de junio, esta vez enfrentando a República Checa y buscando quedarse como líder del Grupo A.

El Estadio Ciudad de México esperara a muchos aficionados y las calles de este lugar volverá a abarrotarse por apoyar al equipo tricolor.

Sin embargo, esto no es suficiente, por ello y ante el furor que se vive por la justa mundialista, algunos estados han decidido darles el día libre a los y las estudiantes de educación básica.

Incluso durante el transcurso del lunes 22 de junio la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que este miércoles y viernes 26 habrá suspensión de clases.

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¿Durango tendrá clases por el partido?

Aunque el estado de Durango no está cerca de alguna de las sedes mundialistas, Monterrey, Ciudad de México o Guadajalara, durante el primer encuentro entre la Selección y Sudráfrica las autoridades educativas decidieron suspender las actividades.

Para el segundo partido, contra Corea del Sur, las actividades en escuelas de la capital y el resto de los municipios siguieron igual.

Y para este tercero, no hay información oficial sobre alguna suspensión, por lo que los alumnos deberán presentarse de manera normal a sus actividades escolares este miércoles 24 de junio.

Sin embargo, para el viernes 26 se tendrá una suspensión oficial y obligatoria para todos los estados, incluyendo a Durango, ya que se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar.

¿En dónde sí se suspenden las clases el 24 de junio?

De acuerdo a la información emitida por esta dependencia, la primera suspensión solo será para los alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, ya que esta será la sede del partido de la Selección Mexicana.

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México vs República Checa: horario y canales

La Selección Mexicana seguirá buscando poner el nombre de México en alto esta semana, si te gysta el futbol y quieres apoyarlos, podrá ver el partido contra Chequia a las 19:00 horas en los siguientes canales de televsión abierta y streaming: