¿Cuándo puede reprobar un alumno de primaria o secundaria?, las reglas oficiales de la SEP

Recientemente, el máximo tribunal falló a favor de los nuevos criterios de evaluación emitidos por las autoridades educativas de la nación, lo que trae consigo múltiples cambios en los métodos empleados para la promoción de los alumnos. Sin embargo, esto abre campo para la formulación de dudas: ¿cuáles son esos cambios y quiénes podrán reprobar?

¿Cambio en el método de evaluación?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la validez constitucional del Acuerdo 10/09/23 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual establece una nueva normativa para la evaluación y acreditación de los alumnos que cursan sus estudios de nivel básico.

En este mismo acuerdo insta a los planteles educativos (tanto públicos como privados) a la promoción automática de los infantes que cursan preescolar y el primer grado de primaria bajo un solo criterio, siendo necesaria la asistencia al curso correspondiente. Por ende, implica que ningún alumno dentro de este rango académico puede ser reprobado.

Esto se logró a pesar de que el Colegio Roble emitiera un amparo en el que se negaba a continuar con este método de evaluación, al considerar que la flexibilización de los requisitos llevaría consigo un detrimento en la educación; no obstante, el tribunal rechazó este argumento, sosteniendo que estas medidas se alinean con una educación de calidad, la cual no se basa únicamente en calificaciones altas o asistencias obligatorias. En cambio, se busca promover la igualdad de oportunidades para los estudiantes, garantizando así la protección del interés superior de la niñez.

Te puede interesar: Suprema Corte ordena que ninguna escuela pueda reprobar en preescolar y primer grado.

¿Qué alumnos sí pueden reprobar?

Si bien los alumnos que comprenden los niveles educativos antes mencionados están exentos a ser reprobados, esto no aplica de forma uniforme a todos los estudiantes de nivel básico, al existir una gran excepción a partir de cierto grado.

Es decir, a partir del segundo grado al sexto de nivel primaria los criterios de evaluación serán distintos a los iniciales, siendo que se basaran del desempeño académico mostrado durante el ciclo escolar, empleando la ya tradicional escala numérica de 5 a 10, siendo obligatorio alcanzar una puntuación mínima de 6 para pasar de curso.

Así mismo, este método de calificación será empleado para nivel secundaria, donde cualquier estudiante que no alcance la calificación mínima final en cada materia se le rechazará la promoción de grado, teniendo que volver a repetir el año escolar.