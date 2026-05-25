SEP: ¿Qué día vuelven los estudiantes tras suspender clases el 25 de mayo?

El día 25 de mayo de 2025, las clases han sido suspendidas en múltiples ciudades del país. Pero la razón no está relacionada con motivos festivos por el Día del Estudiante, sino que un sindicato de maestros ha convocado a una protesta mediante el frenado de actividades educativas. Entre toda la conmoción, surge una duda entre muchos padres de familia: ¿cuándo será que los estudiantes regresarán a clases?

Suspensión de clases

Miembros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron la voz y han entrado en paro de labores; todo con motivo de protestar por aumentos en su salario, solicitudes en el cambio del sistema educativo nacional y demás demandas laborales, cuyo principal objetivo es el de impulsar la Ley del ISSTE 2007.

Originalmente, tenían contemplado iniciar con este paro el día 1 de junio del año en curso, pero por diversas circunstancias decidieron adelantar dichos actos.

Este alto en el calendario escolar afectará principalmente a la Sección 22 en Oaxaca , por lo que escuelas públicas de nivel básico no reanudarán sus actividades habituales en varios días.

Aunado a esto, es posible que múltiples escuelas de grado medio superior asociadas con la CNTE en toda la república se mantengan cerradas mientras la huelga siga en marcha.

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¿Qué día reanudarán labores?

Actualmente, no hay información acerca de una fecha específica para el retorno a clases , por lo que se puede decir con seguridad que estos movimientos magisteriales permanecerán por un tiempo indefinido, o hasta que se pueda llegar a un acuerdo entre las autoridades y los maestros protestantes.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya contaba con una fecha oficial para la suspensión de clases a nivel básico, siendo esta el viernes 29 de mayo de 2026.

Dicha fecha se trata de las sesiones oficiales del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de primaria y secundaria podrán disfrutar de un satisfactorio puente, a la vez que se intenta negociar con el magisterio para resumir con las actividades pertinentes.