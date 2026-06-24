¿SEP puede reprobar a estudiantes de primaria y secundaria?, SCJN aclara dudas al respecto

Para este ciclo escolar 2025-2026 se propusieron nuevas reglas, con el fin de reducir el deserción de los estudios de niños y jóvenes que estudian los niveles educativos de primaria y secundaria, con el fin de facilitar su avance de grado. Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino para esclarecer estos nuevo lineamientos.

La SCJN respaldó las nuevas regulaciones en cuanto a evaluación, que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), en septiembre de 2023, en donde las principales modificaciones que llamaron la atención fueron referentes a los criterios tradicionales de acreditación de estudios en educación básica.

¿Por qué llegó el caso de la no reprobación hasta la Suprema Corte?

Como antes dijimos en septiembre de 2023, entro en vigencia el Acuerdo 10/09/23 de la SEP, el cual forma parte de la Nueva Escuela Mexicana donde se establecieron los nuevos criterios de evaluación para escuelas públicas o privadas que están incorporadas al sistema de educación nacional.

Ante estas nuevas medidas por parte del organismo, el Colegio El Roble promoción un amparo en contra de esta normativa, en el cual argumentaba que flexibilizar los criterios de acreditación podía afectar la calidad educativa al eliminar requisitos de asistencia mínima y ampliar las posibilidad para que los estudiantes se regularicen.

¿Cuál fue la resolución de la SCJN ante el caso?

El Pleno estuvo de acuerdo en que las disposiciones favorecen al derecho a la educación y con en el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Indicaron que la calidad educativa no puede medirse únicamente mediante calificaciones numéricas o registros de asistencia. Por lo que se dictaminó que una evaluación más amplia beneficiara el desarrollo integral de los estudiantes.

Por lo que la resolución finalmente respaldó, lo propuesto por la SEP, con la intención de reducir el abandono escolar y evitar que factores externos, como la economía, problemas familiares o acceso a la educación, se conviertan automáticamente en motivos para que un alumno repita grado.

¿Entonces, la SEP puede o no reprobar estudiantes en 2026?

La respuesta es si, aunque esto dependerá del grado escolar. Por ejemplo, en preescolar no existen calificaciones numéricas, por lo tanto la evaluación se mide mediante observación pedagógica sobre el desarrollo de cada niño, esto quiere decir que los estudiantes avanzan de grado al concluir el ciclo escolar. Situación que se extiende hasta el primer grado de primaria en donde cada niño acreditan el año simplemente con cursarlo.

La situación cambia a partir de segundo y hasta sexto de primaria. En estos niveles ya se utilizan calificaciones para evaluar el aprendizaje de cada estudiante, por lo que para acreditar deberán alcanzar un promedio de 6. Lo mismo aplica nivel secundaria, aquí se le añade que si el alumno cuenta con cinco materias reprobadas deberá repetir el grado.

Esto quiere decir que en ambos niveles educativo la reprobación no desaparece, pero no es la consecuencia inmediata, esto solo aplica cuando las opciones de apoyo académico se agotan. Por lo el contar con deberán pasar por un proceso de no acreditación y participar en los mecanismos de regularización promovidos por la institución.