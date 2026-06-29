Ola de calor en México: ¿el color de tu auto te está 'cocinando' por dentro?

Con la ola de calor que se ha sentido en distintas regiones de México, especialmente en el norte y noroeste del país, muchos automovilistas enfrentan una escena cada vez más común: abrir el carro después de dejarlo estacionado bajo el sol y sentir una ráfaga de calor sofocante.

El volante arde, los asientos queman y el aire acondicionado tarda varios minutos en hacer soportable el interior. Pero hay un detalle que pocos toman en cuenta y que puede hacer diferencia: el color del auto.

En redes sociales se viralizó una publicación que asegura que los vehículos negros pueden alcanzar temperaturas interiores mucho más altas que los blancos cuando permanecen bajo el sol. Aunque las cifras exactas pueden variar dependiendo de la ciudad, la hora, el tipo de vidrio, la tapicería y el tiempo de exposición, la idea central sí tiene respaldo: los autos oscuros absorben más radiación solar que los de colores claros.

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¿Por qué un auto negro se calienta más?

La explicación está en la física. Los colores oscuros absorben más energía solar, mientras que los colores claros reflejan una mayor parte de la luz.

Por eso, un auto negro, café oscuro, azul marino o rojo intenso puede calentarse más rápido cuando permanece estacionado bajo el sol. En cambio, los vehículos blancos, plateados o de tonos claros suelen reflejar más radiación, lo que ayuda a reducir la temperatura de la carrocería y del interior.

Un estudio del Lawrence Berkeley National Laboratory, en Estados Unidos, comparó vehículos de color negro y plateado expuestos al sol. Los investigadores encontraron que las pinturas más reflectantes pueden mantener más fresco el vehículo y reducir la carga del aire acondicionado.

En otras palabras, no se trata solo de una percepción: el color de la carrocería puede influir en cuánto calor acumula un vehículo.

¿También puede afectar el gasto de gasolina?

Sí, aunque de manera indirecta.

Cuando un auto se calienta demasiado por dentro, el aire acondicionado necesita trabajar más tiempo y con mayor intensidad para bajar la temperatura de la cabina. Ese esfuerzo extra puede representar mayor consumo de combustible, especialmente en trayectos urbanos, donde el vehículo avanza lento, permanece detenido en semáforos y el sistema de enfriamiento trabaja durante más tiempo.

De acuerdo con el estudio citado, un vehículo con pintura blanca o plateada puede requerir menos capacidad de aire acondicionado para alcanzar una temperatura confortable en comparación con un auto negro. También se estimó que el uso de colores más reflectantes podría mejorar ligeramente el rendimiento de combustible y reducir emisiones contaminantes.

Esto no significa que cambiar el color del auto vaya a generar un ahorro enorme por sí solo, pero en ciudades con calor extremo puede marcar una diferencia en comodidad, uso del aire acondicionado y consumo diario.

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¿Cuáles colores se calientan más?

De manera general, los autos que más calor absorben son los de colores oscuros, como negro, café, azul marino, gris oscuro y algunos tonos rojos.

Los que tienden a calentarse menos son los blancos, plateados, grises claros y otros tonos claros.

Sin embargo, también influye el tipo de pintura. Algunas pinturas modernas pueden reflejar mejor la radiación infrarroja, incluso cuando el color visible no parece tan claro. Por eso, dos autos del mismo tono pueden comportarse de forma distinta dependiendo del acabado, la tecnología de pintura, el vidrio, la tapicería y el tiempo que pasen bajo el sol.

Aun así, para un conductor común, la regla más sencilla es esta: entre más claro sea el color del auto, menor será la acumulación de calor bajo el sol.

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El riesgo no es solo la incomodidad

El calor dentro de un vehículo estacionado puede convertirse en un riesgo grave. No solo se trata de gastar más gasolina o esperar a que enfríe el aire acondicionado.

Dentro de un auto cerrado, la temperatura puede subir rápidamente y representar peligro para niñas, niños, personas mayores y mascotas. Por eso, las autoridades de seguridad vial recomiendan nunca dejar a menores o animales dentro de un vehículo, ni siquiera por pocos minutos.

Bajar un poco las ventanas o estacionarse en sombra no elimina el riesgo, pues el interior puede seguir acumulando calor en poco tiempo.

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¿Qué hacer para reducir el calor dentro del auto?

Durante los días de temperaturas extremas, lo más recomendable es estacionarse en sombra siempre que sea posible, usar parasol en el parabrisas, abrir puertas o ventanas por unos segundos antes de encender el aire acondicionado y evitar dejar objetos sensibles al calor dentro del vehículo.

También se recomienda no dejar aerosoles, encendedores, medicamentos, botellas de agua, cargadores, celulares, alimentos o dispositivos electrónicos expuestos al sol dentro del auto.

Si se va a comprar un vehículo nuevo y se vive en una zona de calor intenso, el color también puede ser un factor a considerar. No es únicamente una decisión estética: puede influir en la temperatura interior, en la comodidad de los pasajeros y en el uso del aire acondicionado.

En plena ola de calor, elegir un auto blanco, plateado o de tono claro puede parecer una cuestión de gusto, pero también puede ser una decisión práctica. Porque cuando el termómetro supera los 40 grados, el color del carro también cuenta.