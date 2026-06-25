Llegan el calor y los apagones: ¿qué hacer si se va la luz en tu ciudad?

Con la llegada de las altas temperaturas también aumenta el uso de ventiladores, aires acondicionados, minisplits, refrigeradores y otros aparatos eléctricos, lo que puede elevar la demanda de energía en hogares, comercios y oficinas.

En distintas regiones del país se han reportado apagones o interrupciones del servicio eléctrico durante la temporada de calor, por lo que especialistas y autoridades recomiendan a la población tomar previsiones básicas para reducir riesgos, proteger sus aparatos y evitar complicaciones dentro del hogar.

Aunque no todos los apagones tienen la misma causa, durante los periodos de calor extremo es común que el consumo eléctrico aumente de forma considerable, principalmente por el uso prolongado de equipos de enfriamiento.

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¿Por qué se va la luz cuando hace calor?

Los apagones pueden deberse a distintos factores. En algunos casos están relacionados con fallas locales, transformadores sobrecargados, trabajos de mantenimiento, daños en cables, tormentas, accidentes o variaciones de voltaje.

Sin embargo, durante la temporada de calor, el incremento en el uso de aparatos eléctricos puede generar una mayor presión sobre la red, especialmente en horarios de alta demanda.

Por eso, aunque un apagón puede tomar por sorpresa a cualquier familia, hay medidas sencillas que pueden ayudar a enfrentarlo mejor.

¿Qué tener listo antes de un apagón?

La recomendación principal es no esperar a que se vaya la luz para prepararse. En casa conviene tener a la mano una lámpara de baterías o recargable, pilas, una batería externa para cargar el celular, agua potable y alimentos que no requieran refrigeración.

También es importante tener ubicados documentos personales, medicamentos, teléfonos de emergencia y los datos del contrato o recibo de luz, ya que pueden ser necesarios para hacer un reporte.

En hogares donde viven adultos mayores, niñas, niños, personas enfermas o que dependen de equipos eléctricos por razones médicas, se recomienda contar con un plan de emergencia y avisar a familiares o vecinos de confianza.

Protege tus aparatos eléctricos

Uno de los principales riesgos durante un apagón no ocurre cuando se va la luz, sino cuando regresa. En algunos casos pueden presentarse variaciones de voltaje que dañen refrigeradores, pantallas, computadoras, módems, minisplits u otros aparatos.

Por ello, cuando se vaya la luz, se recomienda desconectar los equipos electrónicos más sensibles y mantener apagados los aparatos de alto consumo.

También es recomendable utilizar reguladores de voltaje o supresores de picos en equipos como computadoras, televisores, refrigeradores y consolas de videojuegos.

Cuando regrese la energía, lo mejor es esperar unos minutos antes de volver a conectar todos los aparatos, para evitar daños por una posible variación en el suministro.

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¿Qué hacer durante un apagón?

Durante un apagón, lo primero es mantener la calma y verificar si la falla es únicamente en la vivienda, en la cuadra o en una zona más amplia.

Si el apagón es general, se recomienda reportarlo a la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por los canales oficiales, la aplicación CFE Contigo o el número 071.

Mientras dura la interrupción, evita abrir constantemente el refrigerador o congelador, ya que eso acelera la pérdida de frío y puede afectar los alimentos.

También se recomienda usar lámparas en lugar de velas, debido al riesgo de incendio, sobre todo si hay niñas, niños, mascotas o personas mayores en casa.

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Cuidado con los alimentos del refrigerador

Uno de los puntos más importantes durante un apagón es el manejo de alimentos.

Si la luz se va por poco tiempo, lo mejor es mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador. De esta manera, los alimentos pueden conservarse fríos durante más tiempo.

Si el apagón se prolonga por varias horas, se debe revisar el estado de carnes, lácteos, mariscos, embutidos y alimentos preparados, ya que pueden descomponerse con mayor rapidez.

En caso de duda sobre el estado de algún alimento, lo más seguro es no consumirlo.

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¿Qué hacer si se dañó un aparato?

Si después de un apagón o una variación de voltaje algún aparato eléctrico deja de funcionar, los usuarios pueden realizar un trámite ante la CFE para solicitar la revisión del caso.

Para ello se recomienda anotar la fecha y hora en que ocurrió la falla, el tiempo aproximado que duró el apagón y el aparato que resultó afectado.

También es importante conservar recibos, fotografías, reportes y cualquier evidencia que ayude a documentar el daño.

De acuerdo con la CFE, existe un trámite para solicitar el pago por daños a instalaciones, equipos o aparatos eléctricos, y este no tiene costo.

Recomendaciones básicas ante apagones

Antes de la temporada de calor, estas son algunas recomendaciones importantes:

Revisa que tengas lámparas funcionando, baterías cargadas y una power bank disponible.

Evita conectar muchos aparatos en una sola extensión o contacto.

Desconecta equipos sensibles cuando se vaya la luz.

No abras el refrigerador constantemente.

Usa lámparas, no velas, para reducir riesgos de incendio.

Reporta la falla únicamente por canales oficiales.

Espera unos minutos antes de reconectar tus aparatos cuando regrese la energía.

No esperes a que se vaya la luz

Los apagones pueden durar unos minutos o prolongarse durante varias horas, por lo que la prevención puede marcar la diferencia.

Tener una pequeña mochila o caja de emergencia, proteger los aparatos eléctricos y saber cómo actuar durante la interrupción del servicio puede evitar pérdidas económicas, alimentos dañados o riesgos dentro del hogar.

Con el calor, la recomendación es clara: prepararse antes de que falle la luz.

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