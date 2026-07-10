Beca Rita Cetina: A partir de este día podrían depositar 2 mil 500 pesos para útiles escolares

El ciclo escolar 2025-2026 llega a su fin, por lo que muchos padres de familia y tutores que tienen a sus hijos en instituciones públicas de nivel primaria, esperan el cobro de la Beca Rita Cetina, recurso económico que ayuda para comprar útiles escolares y uniformes.

Por lo que surgen diferentes dudas sobre las fechas en que se habilitará el pago, ya que al cierre del ciclo escolar el programa se suspende momentáneamente. Ante esta situación, la Secretaría del Bienestar ya tendría las fechas en las que se entregará el apoyo para preescolar y primaria.

¿Cuándo será el próximo pago de 2,500 pesos de la Beca Rita Cetina?

Como mencionamos anteriormente, durante las vacaciones de verano se suspenden los pagos, pero esta suspensión no durará mucho tiempo. Bienestar tendría contemplado entregar el apoyo de $2,500 pesos en el mes de agosto, específicamente para los estudiantes de preescolar y primaria.

No obstante, el primer pago de la Beca Rita Cetina, en lo que respecta al ciclo escolar 2026-2027, llegará hasta el mes de septiembre, para que los estudiantes de secundaria tengan este recurso económico para al regresar a clases.

¿Cómo se realizarán los depósitos de la Beca Rita Cetina?

Según información publicada por diferentes medios de comunicación, los depósitos se realizarán conforme a la primera letra del primer apellido del titular de la tarjeta (padre, madre o tutor).

Es importante aclarar que el calendario presentado a continuación presenta fechas tentativas del pago, por lo que habrá que estar atentos a lad publicaciones oficiales del Gobierno de México.

Imagen: Expansión Política

La fecha que se tiene programada para el regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 es el próximo 1 de septiembre. Por lo que a días de finalizar este ciclo escolar, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tendrán más de un mes para descansar y estar listos para otro año escolar de aprendizaje en las aulas.