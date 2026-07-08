SEP: ¿Cuándo se publica el calendario escolar 2026-2027? Esto es lo que sabemos

Las vacaciones de verano en México y el fin del ciclo escolar están por llegar, varias escuelas ya han anunciado sus últimas actividades en las aulas, incluso hay otras que ya han realizado las graduaciones de sexto grando, tercero de secundaria y preparatoria.

No obstante, aunque la emoción por un descanso se encuentra latente, hay algunos padres de familia que se cuestionan cuándo será posible conocer el calendario del 2026-2027, esto para anticiparse con algunas compras escolares.

Como ocurre cada año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer este importante documento, el cual incluye los días feriados, suspensión de clases programadas, el inicio del nuevo ciclo escolar e incluso los días de consejo técnico para los profesores.

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Pero... ¿ya hay fecha para esto?

De acuerdo a la información, hasta el momento la SEP no ha publicado el calendario oficial que aplicará para las escuelas pública y particupares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Sin embargo, revisando publicaciones anteriores, es posible que los alumnos y sus familias tengan este calendario para medidados de julio o principios de agosto.

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¿Cuándo es el regreso a clases?

En cuanto al inicio de clases para ese ciclo, se contempla que el 31 de agosto todos los alumnos y alumnas inscritos a nivel básico ingresen a la escuela para continuar con su preparación académica.

Sin embargo, es posible que se tengan cambios según lo estipule el encargado de la dependencia federal, por lo que piden a las familias y maestros mantenerse atentos.