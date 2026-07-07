¿Qué sucede si mi hijo no asiste a la última semana de clases del ciclo 2025-2026?, esto dice la SEP

Las escuelas de educación básica comienzan a resentir la ausencia de alumnos a unos cuantos días del fin del ciclo 2025-2026; muchos padres de familia deciden no enviar a sus hijos a los planteles, por lo que muchas personas se hacen esta pregunta: ¿qué sucede si mi hijo falta a la última semana de clases?

El calendario escolar del ciclo 2025-2026, realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), indica que el fin de clases, para la mayoría de los estados del país, está marcado para el miércoles 15 de julio.

Cabe mencionar que, aunque algunas entidades adelantaron las vacaciones, muchas escuelas siguen con sus puertas abiertas para recibir al alumnado, tal como lo marca el calendario.

¿Qué pasa si ya no llevo a mi hijo a clases en la última semana del ciclo escolar?

Se debe tomar en consideración que las faltas se siguen registrando en las listas oficiales, aunque en la mayoría de las instituciones educativas no se aplican sanciones a los alumnos que no asisten a la semana de cierre de actividades.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la postura de la SEP de eliminar el 80% de asistencia mínima como requisito para aprobar el año. En términos reales, los alumnos que faltan a las aulas en la última semana de clases no pueden ser reprobados.

A pesar de que la ausencia no implica una sanción grave, es importante resaltar que la acumulación excesiva de faltas queda integrada en el expediente académico de los alumnos.

La recomendación siempre será cumplir con el calendario, ya que muchas escuelas cuentan con su propio reglamento interno en el que se toca el tema de las inasistencias; por ello, lo mejor es justificar las faltas ante el personal educativo.

Fechas clave del calendario escolar

El calendario oficial del ciclo 2025-2026 aún tiene fechas clave por cumplir, ¿cuáles son?