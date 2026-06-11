¡Confirmado! Adelantan fin del ciclo escolar al 19 de junio, ¿a qué escuelas aplica?

El mes de junio, pese a todo el tema que se originó sobre si el ciclo escolar terminaría con anticipación por cuestiones del Mundial 2026 y las altas temperaturas, que, aunque a nivel nacional el calendario escolar 2025-2026 permaneció sin cambios, en algunas regiones sí se modificó el cierre de actividades.

Recientemente, se dio a conocer que se autorizó que el inicio de las vacaciones de la temporada de verano se adelantara para el viernes 19 de junio con el objetivo de proteger la salud e integridad física de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria por las altas temperaturas que se registran en diferentes zonas del país, específicamente en la parte norte.

¿Qué estado adelantará el inicio de vacaciones?

Esta medida aplicará para todas aquellas instituciones establecidas en el estado de Chihuahua. La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) indicó que durante la semana las actividades en los planteles continuarán con la plantilla docente, pues el viernes 26 de junio se llevará a cabo la octava y última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

El lunes 29 de junio se llevarán a cabo los procesos de cierre en la parte administrativa y serán publicados los resultados de la preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 en el portal oficial de la SEyD.

Además, el Congreso de Educación Básica se llevará a cabo el 30 de junio y el 1 de julio; en la ciudad de Chihuahua, el 2 de julio será la entrega de boletas e inscripciones para el próximo ciclo escolar y el 3 de julio se llevará a cabo el Taller Intensivo para el Personal Docente. Por lo que la misma Secretaría confirmó que el ciclo escolar concluirá formalmente el 6 de julio.

¿En qué otras entidades se aprobó el adelanto del fin de ciclo escolar 2025-2026?

Además de Chihuahua, hay entidades que desde el 25 de junio culminarán actividades educativas debido a las condiciones climáticas. La mayoría de los estados cubre la parte centro y norte del país, por lo que la propia SEP autorizó el adelanto de las vacaciones de verano en las siguientes entidades de la república.