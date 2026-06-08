SEP: Este es el último 'puente' antes de las vacaciones de verano; ¿aplica en Durango?

Pese a que el Mundial 2026 se estará desarrollando en México durante algunos días y se buscaba que los alumnos salieran antes de vacaciones de verano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió que el último día de clases sería el 15 de julio.

Sin embargo, antes de que los alumnos de educación básica tomen este periodo de descanso, el calendario escolar marca un "puente" antes de la fecha.

Ante esto, los padres de familia deberán estar pendientes de los anuncios que los profesores emitan para este descanso.

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¿Cuándo será el puente previo a vacaciones?

La suspensión contempla los niveles de preescolar, primaria y segundaria, y unicamente serán los alumnos quienes podrán faltar a clases.

De acuerdo al calendario, el último puente antes de vacaciones de verano aplica para todo el tereritorio mexicano, incluso Durango, y será del 26 al 28 de junio, esto por el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Por lo que el 29 de junio todos tendrán que regresar a sus actividades normales y esperar el 15 de julio para sus vacaciones de verano.

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¿Qué es el CTE?

Esta actividad se trata de una reunión mensual que realizan directivos y maestros de cada plantel educativo en México.

Su objetivo es evaluar los avances académicos, además de revisar problemáticas escolares y tomar decisiones enfocadas en mejorar el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.

Aunque data de 1930 este tipo de reuniones, no fue hasta el 2013-2014 la SEP rediseñó todo el programa y lo hizo un espacio de trabajo más colaborativo y periódico.

Generalmente se realiza el último día del mes, sin embargo, esto varía según en qué cae la fecha.