¿Habrá más tiempo para registrar los celulares? Esto dijo Sheinbaum sobre una posible prórroga

Ante muchas dudas y especulaciones sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas hasta la fecha existe una resistencia de la población para realizar este nueva modalidad de vinculación. Razón por la cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada ante alguna posibilidad sobre posibles prorrogas completar el proceso, dejó ver su postura.

Como es costumbre, la funcionaria reveló que su equipo de trabajo esperará el avance del registro esta semana para anunciar si se amplia el plazo. Esta normativa tiene la intención de promover la seguridad y menciono que no trata de espionaje como diferentes campañas lo han indicado.

"No es espionaje": Sheinbaum sobre la vinculación obligatoria de celulares

Aunque no mostró cifras en su exposición matutina, afirmó que hasta la fecha más de la mitad de las líneas de telefonía móvil activas en territorio mexicano, ya se encuentra vinculada con la identidad de los titulares. A la par, señaló como una falsedad que con este registro el gobierno busque espiar a la población, y que por el contrario, se busca evitar la extorsión y fortalecer la seguridad.

"El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas telefónicas para que todos puedan saber. El plazo era en junio. Y Pepe mismo lo va a presentar la próxima semana. Vamos a esperar esta semana cómo avanza el registro, más de la mitad están registradas. Entonces vamos a esperar esta semana", indicó.

Por lo que la ciudadanía tendrá que esperar hasta la próxima semana para saber lo que pasará con una posible prórroga, esto porque el próximo 25 de junio el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomuncaciones, informará lo referente a este tema en conferencia de prensa, fecha crucial para la toma de decisiones sobre este mecanismo de seguridad.

"México de los pocos países en donde la líneas no están asociadas a una persona": Indicó la presidenta

Además de esclarecer de que no hay riesgos como el mal uso de datos o espionaje, ante la negativa de la mitad de la población para este registro, le fue inminente destacar la importancia del registro y que no se quiere afectar a la población, esto ante la pregunta sobre si habrá prorroga o no para los que no se han registrado.