Beca Rita Cetina: ¿A quiénes le depositan casi 2 mil pesos hoy 10 de junio?

La dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio continúa durante esta semana, por lo que miles de familias beneficiarias permanecen pendientes del calendario para conocer la fecha exacta en la que recibirán el apoyo económico. ¿Quiénes cobran este miércoles 10 de junio?

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Las familias que cuentan con un estudiante inscrito en secundaria dentro del programa reciben mil 900 pesos por bimestre. Sin embargo, el monto puede incrementarse cuando existen más alumnos registrados.

En caso de tener dos estudiantes beneficiarios, el apoyo total asciende a dos mil 600 pesos, debido a que se agregan 700 pesos por cada estudiante adicional.

Los depósitos de este periodo están dirigidos únicamente a quienes ya formaban parte del padrón y han recibido el beneficio en ocasiones anteriores.

¿Quiénes cobran este miércoles?

De acuerdo con el calendario publicado a inicios de mes, este miércoles 10 de junio corresponde el depósito para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra R, como parte del esquema de pagos escalonados implementado para evitar saturaciones y facilitar la entrega de recursos.

El apoyo es depositado directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar y forma parte del último pago correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Calendario de pagos continúa esta semana

La entrega de recursos comenzó desde el pasado 1 de junio y continuará hasta el día 12, siguiendo un orden establecido de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Este pasado martes 9 de junio recibieron su depósito las personas con apellidos que comienzan con las letras N, Ñ, O y P; mientras que este miércoles 10 corresponde a la letra R.

Posteriormente, el jueves 11 de junio se efectuarán los pagos para quienes tengan apellidos con la letra S, y finalmente el viernes 12 concluirá la dispersión con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

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¿Quiénes aún deberán esperar?

Las autoridades han señalado que este calendario aplica para beneficiarios de continuidad, es decir, familias que ya venían cobrando la Beca Rita Cetina.

Por ello, quienes recientemente concluyeron su registro o apenas recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar deberán mantenerse atentos a futuros avisos para conocer cuándo podrán comenzar a recibir el recurso.

Con esta dispersión de junio se cierra la entrega de apoyos correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de secundaria incorporados a este programa social.