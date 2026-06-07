Beca Rita Cetina: ¿a quiénes les depositan este lunes 8 de junio?

El calendario de pagos de la Beca Universal Rita Cetina continúa esta semana con la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre mayo-junio, el último del actual ciclo escolar.

Para este lunes 8 de junio, el depósito corresponde a las familias beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra M, de acuerdo con el calendario oficial del programa.

El recurso será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las autoridades han reiterado que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el pago.

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¿Cuánto pagan de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos por familia para estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel secundaria.

En caso de que en el mismo hogar haya dos o más estudiantes beneficiarios, se entrega un apoyo adicional de 700 pesos por cada alumno extra.

Este programa busca apoyar la permanencia escolar y reducir los gastos que enfrentan las familias durante el ciclo educativo, como transporte, útiles, uniformes y otros insumos escolares.

¿Quiénes cobran esta semana?

Luego del pago programado para este lunes 8 de junio, la dispersión continuará de forma escalonada durante los siguientes días, conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios:

Martes 9 de junio: apellidos que inician con N, Ñ, O, P y Q.

apellidos que inician con N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 10 de junio: apellidos que inician con R.

apellidos que inician con R. Jueves 11 de junio: apellidos que inician con S.

apellidos que inician con S. Viernes 12 de junio: apellidos que inician con T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ya que durante los periodos de pago suelen circular publicaciones falsas en redes sociales.

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Será el último pago antes de vacaciones

El depósito correspondiente al bimestre mayo-junio será el último que recibirán los beneficiarios durante el actual ciclo escolar.

Esto se debe a que durante julio y agosto no se realizan pagos de la Beca Rita Cetina, debido al periodo vacacional de verano en las escuelas públicas del país.

Una vez que concluya el receso escolar, las autoridades deberán informar las fechas para la reanudación de los depósitos correspondientes al siguiente ciclo académico.