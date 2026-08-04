Beca Rita Cetina para primarias: ¿Qué letras reciben HOY 4 de agosto su apoyo de 2 mil 500 pesos?

Este pasado lunes, y tras varios meses de espera, comenzó la dispersión de los apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares, correspondientes a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria. El programa contempla un depósito único de 2 mil 500 pesos, que se entregará de manera escalonada durante agosto, conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

Este martes 4 de agosto continúa la entrega del apoyo con un nuevo grupo de estudiantes, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo de la dispersión es que las familias cuenten con el recurso antes de inicio del ciclo escolar 2026-2027 y puedan destinarlo a la compra de útiles, uniformes y otros materiales escolares.

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina hoy 4 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, este martes 4 de agosto corresponde el depósito a las y los estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra C.

La dispersión comenzó este lunes 3 de agosto con los beneficiarios cuyos apellidos empiezan con las letras A y B, y continuará de forma escalonada hasta el próximo 14 de agosto, fecha en la que concluirá la entrega del apoyo económico para todas las letras del abecedario.

Autoridades recordaron que el recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el apoyo.

¿A quiénes está dirigido el apoyo?

La Beca Rita Cetina contempla un apoyo anual dirigido a estudiantes de educación primaria, con el propósito de cuidar la economía de familias mexicanas en el regreso a clases.

El recurso está pensado para ayudar en la compra de útiles escolares, uniformes y otros artículos necesarios para que niñas y niños inicien el ciclo escolar con el material requerido.

¿Qué hacer si aún no recibes el depósito?

Si el apellido del estudiante inicia con la letra C y el apoyo aún no se refleja en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo recomendable es esperar unas horas, ya que esta puede realizarse de forma gradual en el transcurso del día.

En caso de que el depósito no aparezca una vez concluida la fecha correspondientes, autoridades sugieren revisar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, donde se publican avisos relacionados con pagos y actualizaciones del programa.