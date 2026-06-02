Beca Rita Cetina: ¿Qué estudiantes cobran su apoyo HOY martes 2 de junio?

Miles de estudiantes de secundaria y sus familias recibirán durante junio el depósito correspondiente a la Beca Rita Cetina, uno de los programas de apoyo educativo impulsado por el Gobierno federal para evitar la deserción escolar y contribuir a los gastos relacionados con la educación. ¿Quiénes cobran este martes 2 de junio?

Luego de que este lunes comenzara la dispersión de recursos para los primeros beneficiarios del calendario, este martes 2 de junio corresponde el turno de un nuevo grupo de estudiantes que forman parte de los beneficiarios activos en el programa.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Actualmente, el programa otorga un apoyo de mil 900 pesos por familia con un estudiante inscrito en secundaria.

Además, en los casos donde existan dos o más alumnos registrados dentro del mismo hogar, se entregan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra incorporado al programa.

Por ejemplo, una familia con dos estudiantes beneficiarios recibe un total de 2 mil 600 pesos durante este periodo de pago.

¿Quiénes reciben el pago este martes 2 de junio?

De acuerdo con el calendario de depósitos programado para el bimestre mayo-junio de 2026, este martes recibirán el recurso económico las familias beneficiarias cuyo primer apellido comience con la letra C.

El apoyo se deposita directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a oficina o realizar algún trámite adicional para recibir el recurso.

Las autoridades han señalado que la dispersión se realiza de forma escalonada para agilizar el proceso y evitar saturaciones en el sistema bancario, por lo que cada beneficiario debe estar atento únicamente a la fecha que le corresponde.

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Calendario de pagos de junio

La entrega de recursos continuará durante los próximos días hábiles del mes conforme al orden alfabético establecido por las autoridades, hasta concluir el próximo viernes 12 de junio con las últimas letras.

Último pago del ciclo escolar

Este depósito representa el cierre de los apoyos correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 para los estudiantes de secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina, pues durante el bimestre julio-agosto se tiene una pausa en los depósitos.

En el caso de quienes recientemente realizaron su incorporación o recibieron una nueva tarjeta deberán mantenerse atentos a futuros avisos relacionados con la entrega de apoyos y la activación de pagos.