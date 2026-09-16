Blindaje institucional protege a Rafael Ojeda

A casi dos años de haber salido del gobierno federal, el extitular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, tiene un doble blindaje, pues su paradero, bienes, inversiones y ahorros son un misterio.

Las declaraciones patrimoniales y de intereses de Ojeda Durán se mantienen reservadas por motivos de seguridad nacional y se podrán conocer hasta el 1 de enero de 2030.

Al consultar en la plataforma Declaranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indica que la información patrimonial del quien fuera secretario de Marina en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra reservada con base en disposiciones legales.

"La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia", indica.

En diciembre de 2018, en su declaración patrimonial al iniciar el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Durán detalló que recibía un ingreso mensual por el cargo de secretario de Marina un total de 129 mil 967 pesos.

No reportó bienes muebles a su nombre y sólo dijo tener una camioneta Mitsubishi modelo Endeavor Limited 2009 con valor de 285 mil 913 pesos que compró a crédito.

Cabe destacar que el pasado 28 de agosto, Ojeda Durán fue citado a declarar durante la audiencia de imputación del excontralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.