La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluyó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Lista de Personas Bloqueadas, ante la identificación de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones electorales.

Cuervo Escalona se une a la lista de 25 personas físicas y 15 morales, incluida la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, relacionadas con proveedores electorales a las que les congelaron las cuentas debido a la identificación de operaciones que presentaban elementos de riesgo.

De acuerdo con la UIF, el exfuncionario habría participado en un esquema de contratación con empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, en el que se identificaron posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos.