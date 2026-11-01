Breves policiacas | 1 de noviembre de 2026

Detienen a mujer por presunto delito de lesiones en Durango

Elementos de seguridad dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de una mujer señalada por su probable responsabilidad en el delito de lesiones, durante un operativo realizado este sábado 31 de octubre en la ciudad de Durango.

La persona detenida fue identificada como Mayra Cecilia, de 42 años de edad, de ocupación ama de casa y con domicilio en el fraccionamiento California, de la capital duranguense.

De acuerdo con la información recabada, la detención se llevó a cabo alrededor de las 14:15 horas, en cumplimiento de un mandamiento judicial relacionado con una investigación por el delito de lesiones.

Tras su captura, la mujer fue remitida al área de Mandamientos Judiciales y quedó a disposición del juez de Control y Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal, autoridad que determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

Roban camioneta estacionada afuera de domicilio en Jardines de Durango

Una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública fue robada durante la madrugada del sábado 31 de octubre, en el fraccionamiento Jardines de Durango, de la ciudad capital, situación que fue denunciada por su propietaria ante las autoridades.

El reporte se recibió alrededor de las 12:45 horas, mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se informó sobre la desaparición de una unidad que había permanecido estacionada en el exterior de una vivienda ubicada en la calle Adelfa, cerca del cruce con Alcatraz.

La afectada fue identificada como Gloria Leticia, quien manifestó que el viernes 30 de octubre, aproximadamente a las 09:00 horas, dejó su camioneta estacionada frente a su domicilio.

Sin embargo, al salir de su vivienda durante la mañana del sábado, alrededor de las 10:00 horas, se percató de que la unidad ya no se encontraba en el sitio donde la había dejado, por lo que solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.

El vehículo robado es una camioneta de la marca Chevrolet, línea S10, modelo 2000, tipo pick-up de cabina y media, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango. Como señas particulares, tiene logotipos en las puertas con la leyenda de una empresa de construcción, características que podrían facilitar su identificación.

Tras el reporte, se estableció comunicación con la propietaria para corroborar los datos del vehículo y las circunstancias de su desaparición. La mujer señaló que acudiría a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente, con la finalidad de que se inicien las investigaciones para localizar la camioneta y dar con los responsables del robo.

Roban motocicleta en estacionamiento de centro comercial; propietario tardó solo 20 minutos

Los estacionamientos de centros comerciales también son escenario de robos de vehículos en la ciudad de Durango, como ocurrió con una motocicleta que fue sustraída del exterior de una tienda de autoservicio, mientras su propietario realizaba algunas compras durante la noche del viernes 30 de octubre.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del establecimiento comercial Chedraui, ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta, donde el afectado dejó su unidad alrededor de las 21:00 horas, sin imaginar que al regresar ya no la encontraría.

El propietario fue identificado en el reporte inicial como Julio César, quien manifestó que ingresó al establecimiento y permaneció aproximadamente 20 minutos en el interior, tiempo que fue suficiente para que personas desconocidas se apoderaran de su motocicleta.

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de una motocicleta de la marca Kurazai, línea F150, modelo 2017, con placas de circulación del estado de Coahuila, cuya desaparición fue reportada a las autoridades durante la tarde del sábado 31 de octubre, alrededor de las 13:00 horas.

Durante el seguimiento del reporte, el afectado señaló que la motocicleta podía ponerse en funcionamiento sin necesidad de utilizar la llave, circunstancia que, a su consideración, facilitó que los responsables lograran llevársela del estacionamiento sin mayores dificultades.

Asimismo, explicó que no cuenta con la factura original de la unidad, únicamente con una copia, por lo que acudiría a realizar un trámite notarial antes de presentar su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Vacían vivienda en la colonia 8 de Septiembre; ladrones hasta las escrituras se llevaron

Un cuantioso robo a casa habitación fue reportado durante la noche del sábado 31 de octubre, en la colonia 8 de Septiembre, de la ciudad de Durango, donde personas desconocidas ingresaron a un domicilio y sustrajeron numerosos artículos de valor, además de documentos relacionados con la propiedad del inmueble.

El hecho fue reportado alrededor de las 23:00 horas, mediante una llamada al número de emergencias 911, luego de que el propietario regresara de trabajar y descubriera que su vivienda, ubicada en la calle Santo Domingo, cerca del cruce con Pasito Tun Tun, había sido saqueada.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, al ingresar a su domicilio se percató de que las cerraduras de las puertas no presentaban daños; sin embargo, los responsables habían quebrado uno de los vidrios para introducirse al inmueble y apoderarse de distintas pertenencias.

Entre los objetos robados se encuentran tres pantallas de televisión, un tanque de gas, un equipo de sonido, dos bicicletas, joyas, utensilios de cocina y una lavadora, además de otros artículos que no fueron detallados en el reporte inicial, por lo que el monto de las pérdidas económicas podría ser considerable.

Una de las situaciones que más preocupó al propietario fue descubrir que los responsables también se llevaron las escrituras de su vivienda. Asimismo, señaló que encontró diversos objetos acomodados cerca de la puerta, por lo que temía que los ladrones tuvieran la intención de regresar para continuar llevándose sus pertenencias.

Ante esta situación, el afectado solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad para que tomaran conocimiento de lo ocurrido y se realizaran las acciones correspondientes. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables, así como el valor total de lo sustraído, por lo que será necesaria la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango para iniciar las investigaciones.

Conductor detenido termina en el ISSSTE tras accidente vial en Durango

Un hombre que se encontraba en calidad de detenido fue ingresado durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre a las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado en un accidente vial.

El ingreso hospitalario se registró aproximadamente a las 01:30 horas, cuando el afectado fue llevado al área de urgencias para recibir atención médica debido a diversas molestias físicas que presentaba tras verse involucrado en un hecho de tránsito.

El lesionado fue identificado como Héctor, de 34 años de edad, quien presentaba lesiones en el cuello y la espalda, por lo que fue sometido a una valoración médica para determinar la gravedad de las mismas.

De acuerdo con la información recabada, el hombre se encontraba en calidad de detenido y era acompañado por elementos de la Policía Municipal, aunque no se precisaron las circunstancias del accidente ni el motivo por el cual había sido asegurado por los agentes.

Tras la revisión correspondiente, el personal médico determinó que el paciente presentaba múltiples contusiones, sin que se reportaran lesiones que ameritaran su permanencia en el nosocomio, por lo que recibió el alta médica a las 02:00 horas de este domingo.