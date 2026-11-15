Breves policíacas | 15 de noviembre de 2026

Roban motocicleta en el fraccionamiento Barcelona

Un nuevo caso de robo de motocicleta fue reportado durante la mañana de este sábado 14 de noviembre en la ciudad de Durango, en esta ocasión en calles del fraccionamiento Barcelona.

El afectado fue identificado como Diego, quien solicitó el apoyo de las autoridades aproximadamente a las 11:00 horas, tras descubrir que su vehículo había desaparecido del lugar donde lo dejó estacionado.

De acuerdo con el reporte, el ilícito ocurrió en la calle Tarragona, entre la avenida Libertad y Reforma, del mencionado asentamiento de la capital duranguense.

La motocicleta es de la marca Italika, línea FT200, de colores verde y negro, con placas de circulación del estado de Durango, además de proporcionar el número de serie.

Entre las características particulares de la unidad se encuentra que tiene roto el cubreasiento, carece de ambos espejos retrovisores y no cuenta con la cubierta lateral del compartimiento de la batería.

Moviliza a corporaciones desaparición de niño; estaba en una fiesta

La ausencia de un menor de edad generó preocupación entre sus familiares y motivó la intervención de las autoridades durante la noche del sábado 14 de noviembre, en la colonia 12 de Diciembre de la ciudad de Durango.

El reporte se recibió aproximadamente a las 20:30 horas, cuando Brenda Araceli, de 31 años de edad, solicitó apoyo para localizar a su hijo, de iniciales BACC, de 12 años.

La madre explicó que desde las 16:00 horas desconocía el paradero del niño, quien había acudido a unas albercas y, ante la demora en regresar a su domicilio, decidió salir a buscarlo.

La preocupación aumentó debido a que recibió información de que presuntamente el menor se había retirado a bordo de una camioneta negra, versión que hizo del conocimiento de las autoridades.

No obstante, aproximadamente a las 21:45 horas, el niño regresó por sus propios medios a su vivienda, después de permanecer en una fiesta en compañía de tres amigos, sin que presentara afectaciones.

Personal encargado de la búsqueda de personas desaparecidas corroboró su regreso y recabó una fotografía como prueba de vida, con lo que se dio por concluido el reporte de localización.

Roban dinero y hasta silla para bebé del interior de automóvil

Un automóvil estacionado en calles de la colonia Guadalupe, en la ciudad de Durango, fue blanco de un robo durante la noche del sábado 14 de noviembre, del cual fueron sustraídos dinero en efectivo y artículos personales.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 22:00 horas por Diana Moreno, quien descubrió que personas desconocidas habían abierto su vehículo mientras permanecía estacionado en la vía pública.

El ilícito ocurrió en la calle Héroes de Nacozari, cerca de la calle Educación, donde la afectada había dejado un automóvil de la marca Chevrolet, linea Sonic, modelo 2012, de color blanco.

Al revisar el interior de la unidad, la propietaria se percató de que le habían sustraído aproximadamente dos mil pesos en efectivo, además de una agenda y una silla para bebé.

Entre los objetos robados también se encontraba un juego de llaves de repuesto del automóvil, situación que fue incluida en la información proporcionada a las autoridades.

La afectada solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad a través del número de emergencias 911, sin que en el reporte se establezca la identidad de los responsables ni la recuperación de los objetos sustraídos.

Hospitalizan en el ISSSTE a joven víctima de agresión física

Un hombre requirió atención médica durante la noche del sábado 14 de noviembre, luego de resultar lesionado en una agresión física ocurrida en la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Gilberto Martín Cardoza Ramírez, de 26 años de edad, quien ingresó al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La notificación de su ingreso fue realizada aproximadamente a las 23:00 horas desde las instalaciones del nosocomio, ubicado en la zona del predio Canoas, en la capital duranguense.

De acuerdo con la información proporcionada mediante el reporte de emergencias, el joven acudió al hospital debido a las lesiones que sufrió como consecuencia de una agresión física.

Sin embargo, no se estableció el lugar preciso donde ocurrieron los hechos ni el número de personas que presuntamente participaron en la agresión.

Tampoco se dieron a conocer las características de las lesiones que presentaba Gilberto Martín.