Breves policíacas | 25 de octubre

Capturan a joven de 22 años por presunto robo agravado en Gómez Palacio

Un joven que era requerido por la justicia, por su probable participación en el delito de robo agravado, fue detenido mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión en la región Laguna de Durango, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El cumplimiento del mandato judicial se registró durante el sábado 24 de octubre, cuando elementos de la Policía Investigadora de Delitos dieron seguimiento a una orden emitida por un juez de control, dentro de una investigación relacionada con hechos constitutivos de delito.

El detenido fue identificado como Luis Fernando, de 22 años de edad , quien tiene su domicilio en la colonia El Fose, perteneciente al municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el mandamiento judicial fue girado por la autoridad correspondiente, por la probable responsabilidad del señalado en el delito de robo agravado.

La orden de aprehensión fue girada el 24 de octubre del presente año, por lo que, una vez cumplimentada, se realizaron los trámites legales para poner al joven a disposición del órgano jurisdiccional que lo requería.

Mediante oficio se formalizó su puesta a disposición del juez de control en turno, quien deberá determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento penal, bajo el principio de presunción de inocencia, mientras no exista una sentencia que establezca su responsabilidad.

Caen hombre y mujer con 31 dosis de presunto cristal en Guadalupe Victoria

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Guadalupe Victoria, luego de que presuntamente les encontraran entre sus pertenencias un total de 31 envoltorios con una sustancia de características similares a la droga conocida como cristal.

La intervención policial se registró el sábado 24 de octubre, sobre la calle Profesor Isidro Pérez, esquina con Francisco I. Madero, en la colonia Ejidal, cerca de un establecimiento conocido como Quinta Carmina, donde ambos fueron asegurados en flagrancia.

El primero de los detenidos fue identificado como Manuel de Jesús, de 27 años de edad , con domicilio en la misma colonia donde ocurrieron los hechos, a quien durante la revisión le encontraron 17 pequeñas bolsas tipo Ziploc, con estampado negro, que contenían una sustancia blanca y semigranulada, aparentemente cristal.

Además de los envoltorios, al señalado le fueron asegurados dos billetes de 50 pesos, que sumaban 100 pesos en efectivo, objetos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios relacionados con la intervención policial.

Por su parte, la mujer fue identificada como Ana Karina, de 28 años de edad, a quien presuntamente le localizaron otras 14 bolsas con características similares a las aseguradas a su acompañante, así como cinco billetes de 20 pesos, equivalentes a 100 pesos en efectivo.

En conjunto, las autoridades aseguraron 31 envoltorios con probable droga y 200 pesos en efectivo, por lo que ambos fueron trasladados ante el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía General del Estado de Durango, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Finalmente, los dos detenidos quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que deberá determinar su situación jurídica y establecer, mediante los análisis correspondientes, la naturaleza de las sustancias aseguradas, así como la posible comisión de algún delito contra la salud, respetando en todo momento su presunción de inocencia.

Continúa el robo de motocicletas en el Centro de Durango

Los robos de motocicletas continúan registrándose en la Zona Centro de la ciudad de Durango, incluso en los espacios destinados exclusivamente para el estacionamiento de estas unidades, donde los delincuentes aprovechan la ausencia de sus propietarios para apoderarse de los vehículos.

Un nuevo caso fue reportado durante la noche del sábado 24 de octubre, cuando una persona descubrió que su motocicleta había desaparecido del área de estacionamiento ubicada sobre la calle Aquiles Serdán, cerca de su cruce con Constitución, en pleno corazón de la capital duranguense.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, aproximadamente a las 19:00 horas dejó estacionada su motocicleta de la marca Italika, línea Z, de 250 centímetros cúbicos, de color negro y sin placas de circulación, en uno de los espacios habilitados para este tipo de vehículos.

Sin embargo, al regresar al lugar y disponerse a utilizar su unidad, descubrió que ya no se encontraba donde la había dejado, por lo que comenzó a buscarla en los alrededores, sin obtener resultados favorables, situación que lo llevó a solicitar la intervención de las autoridades.

El robo fue reportado aproximadamente a las 23:45 horas, a través del sistema de emergencias 911, donde el propietario proporcionó las características de la motocicleta sustraída, con la intención de facilitar su localización y posible recuperación.

Este nuevo hecho se suma a los reportes de motocicletas robadas en el primer cuadro de la ciudad, una problemática que alcanza incluso los estacionamientos destinados a estos vehículos, por lo que resulta importante reforzar la vigilancia en dichos espacios, mientras que el afectado deberá acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango para formalizar la denuncia correspondiente.