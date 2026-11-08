Breves policiacas | 8 de noviembre de 2026

Detienen a joven por presunto delito de robo equiparado en Gómez Palacio

Un joven fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes en el municipio de Gómez Palacio, Durango, por su presunta participación en el delito de robo equiparado.

El detenido fue identificado como Víctor Manuel, de 24 años de edad , con domicilio en el poblado Arturo Martínez Adame, quien quedó a disposición de la Unidad de Control de Detenidos, donde se determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

Sorprenden a sujeto robando herramientas de una camioneta en la Zona Centro de Durango

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Durango, luego de que presuntamente fuera sorprendido cuando sustraía herramientas del interior de una camioneta estacionada en la Zona Centro de la capital, situación que provocó la intervención del propietario y dos vecinos, quienes lograron retenerlo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Guadalupe, donde el dueño de una camioneta de la marca Chevrolet, línea S10, de color guinda, salió de su domicilio y se percató de que un desconocido se encontraba dentro de su vehículo, aparentemente apoderándose de objetos que tenía guardados en la unidad.

Al observar lo que sucedía, el afectado solicitó ayuda a dos vecinos que pasaban por el lugar, quienes intervinieron para evitar que el señalado escapara, consiguiendo retenerlo mientras solicitaban la presencia de las autoridades a través de una petición de auxilio.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron al sitio y se entrevistaron con el propietario, quien señaló al individuo como responsable de haber sustraído una cruceta para retirar tuercas de birlos de llantas, un gato hidráulico y una pala.

Durante una inspección preventiva, realizada con autorización del señalado, los agentes localizaron una cruceta de color gris, un gato hidráulico naranja de la marca Truper y una pala con mango de madera, la cual presentaba residuos de cemento. Los objetos fueron reconocidos por el afectado como de su propiedad y quedaron asegurados.