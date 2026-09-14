Breves policiacas

Lo asaltan en Canelas y termina lesionado en el HG450

Un joven terminó en el Hospital General 450, luego de resultar lesionado durante un asalto con violencia registrado en el fraccionamiento Canelas, de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Jesús Jovanni Zaragoza Garza, de 24 años de edad , quien ingresó al citado nosocomio aproximadamente a las 07:45 horas de este domingo 13 de septiembre, a bordo de un vehículo particular.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el joven señaló que momentos antes había sido víctima de un asalto cuando se encontraba en la calle Industrial, perteneciente al fraccionamiento Canelas.

Durante el hecho, Jesús Jovanni resultó con una lesión en el brazo izquierdo, por lo que posteriormente fue llevado al Hospital General 450 para recibir atención médica y determinar la gravedad de la herida.

Personal del hospital notificó el ingreso a las autoridades correspondientes, por lo que se iniciaron las indagatorias para establecer cómo ocurrió el asalto, identificar al responsable y determinar qué pertenencias le fueron despojadas a la víctima.

Fuerzan camión de transporte público y se llevan el estéreo

Un camión destinado al transporte público fue blanco de los ladrones, quienes aprovecharon que la unidad se encontraba estacionada para forzar una de las puertas y apoderarse del estéreo.

El robo fue reportado aproximadamente a las 12:00 horas de este domingo 13 de septiembre , en un domicilio ubicado sobre la calle Otoño, cerca del bulevar Primavera, en la colonia Praderas del Sur, de la ciudad de Durango.

El propietario de la unidad, identificado como Sergio, fue quien solicitó la presencia de los cuerpos de seguridad después de percatarse de que alguien había ingresado al vehículo.

Según explicó el afectado, al salir de su domicilio se acercó al camión de transporte público y observó daños en una de las puertas, por lo que decidió revisar el interior.

Fue entonces cuando descubrió que personas desconocidas habían forzado el acceso a la unidad y sustraído el estéreo, sin que hasta el momento se haya establecido el valor económico de lo robado y de los daños ocasionados.

Ante lo sucedido, Sergio realizó el reporte correspondiente para que las autoridades tomaran conocimiento del robo y se iniciara la búsqueda de información que permita establecer quién o quiénes ingresaron al vehículo.

El afectado fue orientado para presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que dará seguimiento al caso para tratar de identificar a los responsables y recuperar el objeto sustraído.

Adolescente termina en el HG450 tras ser golpeada por dos mujeres

Una adolescente ingresó durante los primeros minutos de este lunes al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, luego de haber sido víctima de una agresión física en la que presuntamente participaron otra menor y una mujer adulta.

El ingreso de la joven fue reportado aproximadamente a las 00:30 horas de este 14 de septiembre, situación por la que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al nosocomio para entrevistarse con la madre de la afectada y conocer las circunstancias de lo ocurrido.

La mujer explicó que su hija de 16 años había salido desde días atrás del domicilio familiar y permanecía con una amiga. Durante el fin de semana, la adolescente habría solicitado permiso para acudir a una fiesta, aunque posteriormente sus familiares perdieron comunicación con ella.

Ante la imposibilidad de localizarla, la familia se preocupó y acudió ante las autoridades para reportar su ausencia, ya que además se encontraba acompañada por otra menor de edad. Posteriormente ambas adolescentes fueron localizadas y se realizaron los procedimientos correspondientes para cancelar su búsqueda.

Según la información proporcionada por la madre, durante el domingo 13 de septiembre su hija presuntamente fue golpeada por una adolescente de aproximadamente su misma edad y por una mujer adulta , agresión que estaría relacionada con el hecho de haber acudido a la fiesta sin informar claramente dónde se encontraba.

Debido a los golpes que presentaba, durante las primeras horas del lunes la menor fue llevada al Hospital General 450 para recibir atención y ser valorada por personal médico. Las autoridades recomendaron a la familia presentar la denuncia correspondiente por las lesiones ocasionadas.

La madre informó que acudió ante la Fiscalía General del Estado de Durango para formalizar la denuncia por la agresión contra su hija y señaló que dará seguimiento al caso ante las instancias especializadas en asuntos relacionados con menores de edad, a fin de determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

Fue a casa de su hija y terminó con un brazo fracturado tras agresión

Una mujer terminó hospitalizada con una fractura en el brazo derecho, luego de que presuntamente fue golpeada y amenazada con un arma blanca por dos hombres cuando acudió al domicilio de su hija, en la ciudad de Durango.

La lesionada fue identificada como Angélica María Valenzuela Mejía, de 52 años de edad , quien aproximadamente a las 15:30 horas del domingo 13 de septiembre ingresó al área de Urgencias de la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango entrevistaron a la afectada; la mujer explicó que cerca de las 05:00 horas de ese mismo domingo acudió a la vivienda de su hija, ubicada en el fraccionamiento Hogares del Parque.

Según la declaración de Angélica María, al llegar al inmueble comenzó a ser agredida verbalmente por su yerno, identificado como Óscar Eduardo, así como por el padrastro de este, de nombre Marco Antonio.

La discusión habría escalado hasta la agresión física, pues la afectada señaló que ambos hombres comenzaron a golpearla en distintas partes del cuerpo y que recibió patadas en el brazo derecho, provocándole una fractura.

Además, la mujer aseguró que durante los hechos fue amenazada con un cuchillo colocado a la altura del cuello; sin embargo, no sufrió heridas producidas por el arma. Posteriormente, acudió al IMSS para recibir la atención médica correspondiente.

Del caso tomó conocimiento personal especializado en delitos familiares, mientras que la afectada informó que ya presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los señalados.