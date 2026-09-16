Breves policiacas

Deja su casa sola una semana y al regresar la encuentra saqueada

Una desagradable sorpresa se llevó una persona al regresar a su domicilio después de permanecer fuera durante una semana, pues encontró la vivienda prácticamente saqueada, en el fraccionamiento Victoria, de la ciudad de Durango.

El robo fue reportado alrededor de las 14:15 horas del martes 15 de septiembre , en una casa ubicada sobre avenida Circuito Interior, entre las calles Libertad y Reforma.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el domicilio permaneció solo durante aproximadamente una semana y fue al regresar cuando su propietario descubrió que varias de sus pertenencias habían desaparecido.

Al revisar el inmueble, se percató de que la puerta trasera, ubicada en el área de la cocina, presentaba daños y aparentemente había sido forzada para poder ingresar.

Del interior fueron sustraídas dos pantallas de televisión, un refrigerador, un tocador, varios bancos, un horno de microondas, un estéreo y una máquina de escribir, entre otros objetos.

Según el reporte, los responsables aparentemente abrieron posteriormente el portón de la parte frontal de la vivienda, por donde habrían sacado los artículos robados para después retirarse del lugar.

Hasta el momento, la parte afectada no había establecido el valor total de lo sustraído. El caso fue turnado a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y tratar de identificar a los responsables del robo.

Entró al bar y al salir su motocicleta ya no estaba

Un joven reportó el robo de una motocicleta que dejó estacionada durante la madrugada en el bulevar Domingo Arrieta, mientras acudía a un bar ubicado en el fraccionamiento Camino Real, de la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 05:15 horas de este miércoles 16 de septiembre , después de que el usuario se percató de que la unidad ya no se encontraba en el sitio donde horas antes la había dejado.

Al establecer comunicación con las autoridades, el afectado explicó que cerca de la medianoche estacionó la motocicleta en el área de aparcamiento de un establecimiento ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta, para posteriormente dirigirse al bar denominado La Ramona.

Fue aproximadamente a las 04:00 horas cuando salió del establecimiento y regresó al sitio donde había dejado la unidad; sin embargo, descubrió que había desaparecido, por lo que comenzó a buscarla sin obtener resultados.

La motocicleta robada es de la marca Vento, línea Crossmax Rally TRX, modelo 2025, de color rojo con negro y al momento del hurto no contaba con placas de circulación.

El afectado informó además que la unidad se encuentra registrada a nombre de su padre, quien durante las primeras horas de este miércoles se encontraba trabajando, situación que le impedía acudir de inmediato ante la autoridad para presentar la denuncia correspondiente.

Personal especializado en recuperación de vehículos tomó conocimiento del reporte y recabó las características de la motocicleta para iniciar su búsqueda, en espera de que el propietario formalice la denuncia por el robo.