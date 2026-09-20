Breves policiacas

Le duró poco el gusto: le roban motocicleta recién comprada

Una motocicleta que había sido adquirida recientemente por su propietario fue robada en calles del Barrio de Tierra Blanca, en la ciudad de Durango, hecho que fue reportado ante las autoridades.

El afectado fue identificado como José Francisco, quien durante la mañana del sábado 19 de septiembre se percató de que su vehículo de dos ruedas ya no se encontraba donde lo había dejado.

Fue aproximadamente a las 08:30 horas cuando se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad en un domicilio ubicado sobre la calle Primera de Ruiz, cerca del cruce con Primera de Colón.

Al entrevistarse con los agentes, José Francisco explicó que personas desconocidas se llevaron su motocicleta de la marca Veloci, de colores negro y verde, la cual todavía no contaba con placas de circulación.

El propietario destacó que tenía poco tiempo de haber adquirido la unidad, por lo que proporcionó a las autoridades sus características y documentación con la intención de facilitar su identificación.

Tras confirmar el robo, autoridades recabaron los datos correspondientes para iniciar la búsqueda de la motocicleta y tratar de establecer si existen cámaras de vigilancia en el sector que pudieran aportar información sobre los responsables.

Finalmente, el afectado fue orientado para presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que continuará con las investigaciones para intentar recuperar la unidad y dar con quien resulte responsable.

Pierde el control y choca contra un árbol; pareja termina hospitalizada

Un matrimonio que se dirigía a trabajar a un tianguis terminó hospitalizado la mañana del sábado, luego de que el vehículo en el que viajaba perdió el control y se impactó contra un árbol en las inmediaciones del Cereso de Durango.

Los lesionados fueron identificados como Osvaldo, de 44 años de edad, y su esposa Osiris Raquel Martínez, de 42 , ambos comerciantes y con domicilio en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 06:00 horas del sábado 19 de septiembre la pareja salió de su domicilio con rumbo al fraccionamiento Fidel Velázquez, a bordo de un automóvil de la marca Ford, línea Escort, modelo 1996, de color blanco.

Cuando circulaban por el bulevar Francisco Villa, a la altura del Cereso y cerca de un semáforo, Osvaldo, quien conducía la unidad, se habría desorientado, provocando que una de las llantas subiera al camellón.

Esta maniobra ocasionó que perdiera el control del automóvil y terminara impactándose contra un árbol.

Tanto el conductor como su esposa resultaron lesionados tras el fuerte golpe y permanecieron en el lugar a la espera de ayuda.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron para brindarles los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a ambos al Hospital General 450, donde quedaron bajo observación y fueron sometidos a diferentes estudios.

Personal médico diagnosticó tanto a Osvaldo como a Osiris como policontundidos. Las autoridades tomaron conocimiento del percance para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar los daños ocasionados.

Reportan ataque con cuchillo en Río Dorado; al final solo fue un raspón

Lo que inicialmente fue reportado como una agresión con arma blanca en el fraccionamiento Río Dorado movilizó a las autoridades durante la noche del sábado; sin embargo, minutos después se confirmó que la supuesta víctima únicamente presentaba un raspón.

El reporte ingresó aproximadamente a las 23:30 horas del sábado 19 de septiembre , señalando un domicilio ubicado sobre la calle Río Santiago, cerca del cruce con Río Nazas, en dicho asentamiento de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la llamada realizada a las autoridades, un vecino presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y mantenía una actitud agresiva, además de que supuestamente portaba un cuchillo.

La persona que solicitó el apoyo indicó inicialmente que el sujeto había lesionado en el abdomen al esposo de una de sus primas, situación por la cual el incidente fue atendido como una posible agresión con arma blanca.

Sin embargo, durante el seguimiento del caso, personal de seguridad estableció comunicación con la reportante para conocer las condiciones de la persona que presuntamente había resultado herida.

La mujer aclaró entonces que no se había registrado una lesión provocada con arma blanca y que el afectado solamente presentaba un raspón , por lo que descartaron la necesidad de acudir a un hospital para recibir atención médica.

Finalmente, los involucrados manifestaron que acudirían posteriormente ante la autoridad correspondiente para presentar la denuncia y dejar constancia de lo sucedido. El reporte inicial por una persona lesionada con arma blanca quedó descartado tras la información proporcionada por la propia reportante.

Interno del Cereso muere en el Hospital 450; llevaba una semana hospitalizado

Un hombre, quien se encontraba privado de la libertad en el Cereso número 1 de Durango, murió la noche del sábado en el Hospital General 450, donde permanecía internado desde hacía una semana debido a complicaciones de salud.

El fallecido fue identificado con las iniciales ORL, de 56 años de edad , quien se encontraba recluido en el centro penitenciario desde el pasado 5 de mayo. Al momento de notificarse su muerte no se encontraba algún familiar en el hospital.

Según la información recabada por las autoridades, el sábado 12 de septiembre, aproximadamente a las 17:00 horas, el hoy occiso comenzó a presentar un fuerte dolor en la zona de la cadera mientras se encontraba en su celda, por lo que fue llevado a la clínica del propio Cereso.

Debido a que su condición no mejoraba, personal penitenciario determinó trasladarlo al Hospital General 450, donde fue diagnosticado con una úlcera por presión en la región de la cadera y quedó internado para recibir atención especializada.

Durante los siguientes días permaneció hospitalizado y bajo custodia de personal penitenciario; sin embargo, su estado de salud se complicó y aproximadamente a las 22:00 horas del sábado 19 de septiembre perdió los signos vitales.

Tras notificarse el fallecimiento, personal investigador, el Agente del Ministerio Público y elementos del Servicio Médico Forense acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes. De acuerdo con la información inicial, al momento de su ingreso al hospital no presentaba lesiones físicas relacionadas con alguna agresión.

Finalmente, el Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley. Aunque inicialmente el deceso fue reportado como derivado de una causa patológica, será el estudio forense el que determine oficialmente la causa de muerte.