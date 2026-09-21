Breves policiacas

Joven resulta herida con arma blanca tras caso de violencia familiar

Una joven recibió atención médica por una herida provocada con arma blanca en una de sus manos, lesión que presuntamente se derivó de un caso de violencia familiar registrado en la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 09:30 horas del domingo 20 de septiembre, cuando las autoridades recibieron información sobre el supuesto ingreso de Ana Karen, de 23 años de edad , a la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Elementos investigadores se trasladaron al nosocomio señalado inicialmente; sin embargo, al entrevistarse con personal de Trabajo Social fueron informados de que ninguna persona con las características proporcionadas había ingresado para recibir atención.

Ante esta situación, los agentes establecieron comunicación con el número desde el cual se realizó el reporte y fueron informados de que la joven en realidad había acudido al Centro de Salud número 1 “Carlos León de la Peña”.

Los investigadores se trasladaron hasta dicho centro médico, donde se entrevistaron con el doctor que atendió a Ana Karen, quien confirmó que la joven había presentado una lesión con arma blanca en una de sus manos.

Sin embargo, para cuando las autoridades llegaron al lugar, la paciente ya se había retirado. Según lo informado por el personal médico, la joven no proporcionó domicilio ni número telefónico y tampoco portaba documentos de identificación.

Además, la mujer decidió no permanecer en el centro médico hasta la llegada de las autoridades, por lo que no fue posible obtener directamente su versión sobre lo sucedido ni establecer las circunstancias del presunto caso de violencia familiar en el que resultó lesionada.