Breves policiacas

Le roban motocicleta rosa afuera de la Clínica 49

Una motocicleta fue robada durante la noche del lunes cuando se encontraba estacionada en el exterior de la Clínica número 49, en la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido por las autoridades aproximadamente a las 22:30 horas del lunes 21 de septiembre, luego de que una persona solicitó apoyo para tratar de localizar la unidad.

De acuerdo con la información proporcionada al número de emergencias, la motocicleta pertenece a una amiga de la persona que realizó el reporte y había sido dejada afuera de las instalaciones médicas.

La unidad robada es de la marca Italika y como característica particular se informó que es de color rosa , dato que fue proporcionado a las corporaciones para facilitar su identificación.

Tras percatarse de la desaparición de la motocicleta, se dio aviso a las autoridades y se indicó que presuntamente la unidad había sido vista circulando por la calle Circuito Interior.

Con los datos disponibles, las corporaciones fueron alertadas para tratar de ubicar la motocicleta; sin embargo, en el reporte inicial no se proporcionaron mayores características, como modelo, placas de circulación o número de serie.

El caso quedó registrado como robo de motocicleta y se orientó a la parte afectada para realizar los procedimientos correspondientes ante la autoridad competente, a fin de iniciar la investigación y tratar de recuperar la unidad.

Reclama por mercancía dañada y lo golpean con un bat

Un vendedor terminó en el Hospital General 450 luego de ser golpeado con un bat, presuntamente por un vigilante, tras un problema originado porque un perro dañó parte de la mercancía que comercializaba.

El lesionado fue identificado como Efraín Arnulfo Marchan García, de 28 años de edad , quien ingresó al nosocomio aproximadamente a las 14:00 horas del lunes 21 de septiembre, donde fue atendido por diversos golpes, entre ellos uno en la cabeza.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al Hospital General 450 y se entrevistaron con Efraín, quien relató que aproximadamente a las 13:30 horas se encontraba trabajando en el exterior del establecimiento conocido como La Carnation, en la ciudad de Durango.

Según la versión del afectado, un perro propiedad de un hombre que trabaja como vigilante en una de las plazas comerciales ubicadas frente al lugar se acercó hasta su puesto y dañó los productos que vendía, entre ellos duros y chicharrones.

Efraín decidió reclamarle al propietario del animal por lo sucedido; sin embargo, el señalamiento habría provocado una discusión. Presuntamente, el vigilante tomó un bat y comenzó a golpear al comerciante en diferentes partes del cuerpo.

Después de la agresión, el señalado se retiró del sitio, mientras que personas que se encontraban en los alrededores solicitaron ayuda al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para auxiliar al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450.

Los médicos diagnosticaron a Efraín como policontundido y determinaron que su estado de salud era estable. Por su parte, las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido para iniciar las investigaciones y establecer la responsabilidad del presunto agresor.