Breves policiacas

Atienden reporte de violencia familiar en colonia Guadalupe

Un conflicto familiar registrado la tarde del miércoles en la colonia Guadalupe, de la ciudad de Durango, generó la movilización de agentes preventivos, luego de que una adolescente reportara una agresión verbal.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas en un domicilio de la colonia Cerro de Guadalupe, donde la joven, de 16 años, señaló que uno de sus tíos la había agredido verbalmente debido a molestias relacionadas con la manera en que eran cerradas las puertas de la vivienda.

Los agentes dialogaron con las personas involucradas, quienes acordaron tranquilizarse y evitar que el problema escalara , debido a que todos habitan en el mismo domicilio.

Motociclista resulta con traumatismo craneoencefálico tras caída

Un joven de 20 años resultó lesionado luego de perder el control de la motocicleta que conducía durante la madrugada de este jueves en la colonia Luz del Carmen, en Durango.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:40 horas. Fernando circulaba en una motocicleta Italika modelo 2025 cuando perdió el control de la unidad por causas que no precisó y cayó.