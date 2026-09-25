Breves policiacas

Expareja intenta llevarse por la fuerza a tres menores

Una mujer de 33 años solicitó auxilio luego de que su exesposo presuntamente intentara llevarse por la fuerza a sus tres hijos menores de edad, en la colonia Juan Lira Bracho.

El reporte se recibió alrededor de las 21:40 horas del jueves en un domicilio de la calle Eduardo Ruiz. La mujer señaló que su expareja, Luis, de 34 años, acudió al lugar e intentó llevarse a los menores.

De acuerdo con el reporte, al escuchar que la mujer llamaba al 911, el hombre se retiró del domicilio, pero presuntamente amenazó con regresar una vez que se fueran los agentes.

Los policías recomendaron a la afectada volver a solicitar auxilio en caso de que el hombre regresara, con el fin de proceder conforme correspondiera.

Recuperan motocicleta que un hombre abandonó al huir

Una motocicleta que un hombre dejó abandonada durante la madrugada fue localizada y posteriormente entregada a su propietario, quien acreditó legalmente la posesión de la unidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30 horas de este viernes en el bulevar De Las Rosas, en el fraccionamiento Jardines de Durango. Los hechos ocurrieron cuando un hombre circulaba por el fraccionamiento observó a otro sujeto empujando una motocicleta amarilla con negro y se detuvo para preguntarle si necesitaba ayuda.

De acuerdo con el reporte, el individuo se puso nervioso, arrojó la motocicleta y huyó del lugar. Los datos del vehículo fueron revisados y no contaba con reporte de robo.

Tras consultar sus registros, los agentes localizaron al propietario, Luis Gerardo, de 30 años de edad, quien acreditó la propiedad con su tarjeta de circulación y licencia de manejo. La motocicleta le fue entregada.

Detienen a mujer tras reporte de violencia en la Zona Centro

Una mujer de 24 años de edad fue detenida por una falta administrativa luego de un reporte de violencia contra mujeres registrado la noche del jueves, en la Zona Centro de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la calle Aquiles Serdán , donde un hombre solicitó auxilio debido a que, según comentó en el lugar a los policías preventivos, una mujer se tornó agresiva y lo insultó.

Los agentes que acudieron al sitio detuvieron a una joven identificada como Saira, de 24 años de edad , por alterar el orden y la trasladaron a la Estación Central para quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

Sorprenden a hombre fumando marihuana en el Barrio del Calvario

Un varón de 37 años de edad fue detenido luego de ser sorprendido mientras consumía un cigarro con características similares a la marihuana en calles del Barrio del Calvario, del Centro Histórico de la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:20 horas de este jueves durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Calvario, entre las calles De la Cruz y Nogal.

De acuerdo con el reporte, los agentes observaron al hombre consumiendo un cigarro que presuntamente contenía marihuana y, al percatarse de la presencia policial, este lo arrojó al suelo.

El individuo, identificado como Alejandro , fue detenido y trasladado a la Estación Norte para determinar su situación por la falta correspondiente.

Menores arrojan piedras y dañan vehículos, denuncian vecinos

Habitantes de la colonia Constitución solicitaron a las autoridades locales mayor vigilancia ante un grupo de menores que, según vecinos, se reúne diariamente para arrojar piedras y ocasionar daños en viviendas y vehículos.

El reporte más reciente fue alrededor de las 23:00 horas del jueves en la calle 5 de Mayo, donde una vecina señaló que el grupo está integrado por menores de entre nueve y 17 años de edad.

Según explicó en el lugar, algunos de los menores arrojan piedras contra domicilios y vehículos estacionados, mientras que sus madres presuntamente los respaldan cuando se intenta intervenir.

Los agentes indicaron que realizarían recorridos de prevención y vigilancia en la zona, mientras que la vecina recibió orientación sobre los pasos a seguir.