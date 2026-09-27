Breves policiacas

Operativo Dragón deja dos detenidos durante recorridos nocturnos

Dos hombres fueron detenidos durante el Operativo Dragón realizado la madrugada de este domingo en distintos sectores de la ciudad de Durango y comunidades rurales, luego de que presuntamente alteraran el orden público e interfirieran con las labores de los agentes.

Durante el despliegue se realizaron recorridos de prevención y vigilancia en 88 colonias, fraccionamientos y comunidades rurales, además de atender reportes recibidos a través del número de emergencias 9-1-1, entre ellos dos riñas, una agresión física, una persona lesionada y dos reportes por detonaciones de arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Alejandro “F”, de 24 años de edad, y Federico “P”, de 50 años. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico para determinar las sanciones correspondientes.

Como parte del operativo también fueron inspeccionadas 180 personas y 70 vehículos, además de revisarse la documentación de 30 motocicletas. De acuerdo con el reporte, no se registraron otros incidentes relevantes durante los recorridos.

Adolescente es detenido con motocicleta robada en Los Remedios

Un adolescente de 17 años fue detenido en el fraccionamiento Los Remedios mientras realizaba maniobras en una motocicleta que posteriormente fue identificada con reporte de robo vigente desde enero pasado.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que la detención ocurrió alrededor de las 03:00 horas de este domingo, durante recorridos del Operativo Dragón. Los agentes detectaron al adolescente cuando realizaba “caballitos” y “donitas” en una motocicleta sobre Circuito Las Brisas, entre las calles Campanario y Las Cumbres.

Al revisar la unidad, una Suzuki, tipo Motorcycle, modelo 2025, color negro, y verificar su número de serie, los elementos confirmaron que contaba con reporte de robo del 21 de enero de 2026.

El adolescente fue detenido y quedó, junto con la motocicleta, a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará la responsabilidad que pudiera corresponderle por estos hechos.

Roban bolso con dinero y pertenencias del interior de un automóvil

Un hombre reportó el robo de un bolso con dinero y pertenencias del interior de su automóvil, luego de regresar de una fiesta y estacionarlo en el fraccionamiento Villas del Guadiana I.

El afectado señaló que dejó cerrado su vehículo en la calle Casiopea y entró por unos momentos a su domicilio. Al regresar descubrió que del automóvil habían sustraído un bolso que contenía una cartera con cuatro mil pesos en efectivo, una credencial para votar y un teléfono celular.

Un vecino revisó las cámaras de vigilancia del sector y observó a un sujeto ingresar al vehículo, aunque debido a la oscuridad no fue posible establecer sus características. El sospechoso habría escapado hacia Villas del Guadiana II.