Breves policiacas

Mujer denuncia agresión con cinturón por parte de su pareja

Una mujer de 30 años reportó haber sido agredida por su pareja sentimental durante la madrugada de este lunes en un domicilio del fraccionamiento Villas del Guadiana VII.

El reporte fue atendido por agentes preventivos que acudieron al lugar alrededor de las 01:00 horas, luego de que la mujer señalara que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con el hombre cuando éste se tornó agresivo y presuntamente la golpeó con un cinturón en uno de los brazos.

El señalado se retiró del domicilio antes de la llegafa de los policías, quienes realizaron recorridos por las calles cercanas, pero no lograron localizarlo. A la mujer se le indicaron los pasos para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

Detenido tras molestar a transeúntes en el Centro

Un sujeto fue detenido por causar molestias e insultar a transeúntes y posteriormente agredir verbalmente a policías en calles de la Zona Centro de Durango.

La intervención ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este lunes, en la esquina de las calles 5 de Febrero y Pasteur, a las afueras de una conocida zapatería. De acuerdo con las versiones es en el lugar, los agentes observaron al hombre, de 54 años, mientras gritaba, utilizaba palabras altisonantes y realizaba señas obscenas hacia personas que transitaban por el lugar.

Los policías le indicaron que cesara su conducta, pero no solamente hizo caso omiso sino que comenzó a insultarlos también, por lo que fue asegurado al encontrarse en flagrancia de una falta administrativa relacionada con la alteración del orden público y faltas de respeto.

Durante una inspección preventiva no le encontraron objetos ilícitos. El hombre fue trasladado a la Estación Sur para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición del Juez Cívico Municipal, quien determinará la sanción correspondiente.