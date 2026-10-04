Breves policiacas

Detienen a hombre con orden de aprehensión por violencia familiar

Al contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar, un hombre fue detenido durante una revisión realizada en el fraccionamiento Barcelona, en la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Alfonso, de 33 años de edad , quien viajaba a bordo de una camioneta Ram blanca cuando fue interceptado sobre la avenida Río Grande, como parte de las acciones de vigilancia del Operativo Dragón.

Al revisar los datos de la unidad y de sus ocupantes, los agentes detectaron que Alfonso contaba con una orden de aprehensión activa por violencia familiar, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el procedimiento correspondiente.

El acompañante y el vehículo no presentaron irregularidades, por lo que pudieron retirarse del lugar.

Roban automóvil que dejaron con las llaves puestas en La Virgen

Un automóvil de la marca Kia, línea Optima, fue robado afuera de una vivienda de la colonia La Virgen, luego de que su propietaria lo dejó momentáneamente con las llaves en el interior.

El robo ocurrió la tarde del sábado y, de acuerdo con la afectada, el vehículo, modelo 2011 y color blanco, fue dejado alrededor de las 18:20 horas sobre la calle El Libro; aproximadamente 20 minutos después, la propietaria salió nuevamente y ya no encontró la unidad.

La mujer informó que habitualmente dejaba las llaves dentro del automóvil y mantenía abierta la puerta de su vivienda ante la posibilidad de alguna emergencia. El vehículo cuenta con placas GCB233D.

La afectada señaló que presentaría la denuncia correspondiente y proporcionaría posteriormente más información, debido a que al momento del reporte había salido a buscar el automóvil.