Breves policiacas

Roban bicicleta de cochera en vivienda de Asentamientos Humanos

Una bicicleta fue robada del interior de la cochera de una vivienda ubicada en la colonia Asentamientos Humanos, de la ciudad de Durango, luego de que los propietarios olvidaran cerrar la puerta, situación que fue aprovechada por personas desconocidas para cometer el hurto.

El robo fue reportado aproximadamente a las 10:00 horas del sábado 10 de octubre , en un domicilio ubicado en la calle 16 de Noviembre, cerca de Inti Peredo, donde el propietario se percató de que su bicicleta ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, identificado como Alan Sahid, la bicicleta es de la marca Haba, color verde oscuro, equipada con frenos hidráulicos, la cual permanecía estacionada en la cochera de su vivienda.

El reportante explicó que habían olvidado cerrar la puerta de la cochera, por lo que presume que alguna persona ingresó al lugar y se apoderó de la bicicleta, sin que hasta el momento se conozca la identidad del responsable.

Ante esta situación, el afectado solicitó la intervención de las autoridades para reportar el robo y tratar de recuperar su bicicleta, por lo que el caso quedó registrado para las investigaciones correspondientes.

Roban otra motocicleta estacionada en calles del Centro de Durango

Una motocicleta fue robada durante la noche del viernes 9 de octubre, cuando se encontraba estacionada en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, situación que fue descubierta por su propietario al regresar al lugar donde había dejado la unidad.

El robo ocurrió en la calle Coronado, a la altura del número 228, cerca de su cruce con Pasteur, donde el afectado, identificado como Jorge, había dejado estacionada la motocicleta aproximadamente a las 20:20 horas del viernes.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, alrededor de las 22:20 horas regresó al sitio para abordar su vehículo, pero se percató de que ya no se encontraba donde lo había estacionado, por lo que comenzó a buscarlo en los alrededores, sin obtener resultados.

La unidad robada es una motocicleta de la marca Carabela, de color verde con negro, con placas de circulación del Estado de Durango. En el reporte inicial se indicó que era modelo 2019, aunque posteriormente se señaló que correspondía al año 2018.

Fue hasta aproximadamente las 13:00 horas del sábado 10 de octubre cuando Jorge realizó el reporte ante las autoridades, por lo que agentes investigadores establecieron comunicación con él para conocer las circunstancias del robo y obtener las características de la motocicleta.

Durante el seguimiento, el afectado proporcionó fotografías de la unidad para facilitar su identificación y posible recuperación, mientras que las autoridades registraron el caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de localizar la motocicleta y dar con los responsables del robo.

Adolescente rompe medallón de taxi tras discusión en Durango

Un adolescente fue señalado de causar daños a un taxi durante la mañana de este domingo 11 de octubre, luego de sostener una discusión con el conductor de la unidad, en calles de la colonia Porfirio Díaz, de la ciudad de Durango.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 06:30 horas , sobre la prolongación Tecnológico, cerca de su cruce con prolongación Isauro Venzor, donde se solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal por un problema entre dos personas.

Al lugar acudieron agentes preventivos, quienes se entrevistaron con José Antonio, de 30 años de edad, conductor de un taxi de la marca Chevrolet, línea Beat, modelo 2018, color blanco con verde, con placas de circulación del estado de Durango.

El afectado explicó que momentos antes había sostenido una discusión con un conocido, identificado con las iniciales YMGG, de 16 años de edad , quien presuntamente tomó una piedra y la lanzó contra el vehículo, provocando que se quebrara el medallón trasero.

Ante esta situación, los agentes municipales dialogaron con las personas involucradas para conocer lo sucedido, mientras que el adolescente señalado como responsable aceptó llegar a un acuerdo con el conductor del vehículo de alquiler para hacerse cargo de los daños ocasionados.

Finalmente, ambas partes acordaron que el menor se encargaría de reparar el medallón del taxi, por lo que no fue necesario realizar alguna otra intervención en el lugar y los elementos de Seguridad Pública dieron por concluido el reporte.

Hombre causa destrozos en casa de su expareja en la colonia Luis Echeverría

Una mujer denunció que su expareja sentimental ingresó sin autorización a su domicilio, ubicado en la colonia Luis Echeverría, de la ciudad de Durango, donde presuntamente causó diversos daños materiales y posteriormente le envió fotografías de los destrozos que había ocasionado.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 23:30 horas de este sábado 10 de octubre , en una vivienda ubicada en la calle Rubidio, cerca de su cruce con Selenio, donde se solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal por un caso de violencia familiar.

Al lugar acudieron agentes preventivos, quienes se entrevistaron con Martha Elena, de 28 años de edad, quien explicó que su expareja sentimental, identificado como Cristian Rosalio, de 25 años, había ingresado a su vivienda sin su consentimiento.

De acuerdo con la declaración de la afectada, el hombre aprovechó que ella no se encontraba en el domicilio para entrar y causar diversos destrozos, entre ellos una pantalla de televisión, un espejo, un ventilador y varias cajoneras, además de otros objetos que se encontraban en el interior.

La mujer señaló que fue el propio Cristian Rosalio quien le envió fotografías en las que mostraba que había ingresado a la vivienda y los daños que había ocasionado, situación que motivó que solicitara la intervención de las autoridades para dejar constancia de lo sucedido.

Durante la entrevista con los agentes municipales, Martha Elena también explicó que ya cuenta con una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Durango en contra de su expareja, la cual se encuentra en proceso, por lo que este nuevo incidente se suma a los problemas que ha tenido con el señalado.

Finalmente, los elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de lo ocurrido y orientaron a la afectada sobre el seguimiento correspondiente ante las autoridades investigadoras, mientras que el presunto responsable no fue localizado durante la intervención policial, por lo que no se reportaron personas detenidas.