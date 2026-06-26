Brian de 21 años iba camino a festejar a su padre cuando un conductor lo embistió y murió

El joven Brian, de apenas 21 años de edad, circulaba a bordo de su motocicleta cuando de un momento a otro truncaron su vida; aquí te damos los detalles del accidente.

La afición por las motocicletas comenzó desde pequeño, con apenas 15 años de edad; ya le fascinaban y anhelaba tener una, la misma que años más tarde truncó sus sueños, justamente el día de la celebración del Día del Padre.

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¿Cómo fue el accidente en el que estuvo involucrado Brian?

Luego de que Brian regresaba de sus actividades labores, con el entusiasmo de celebrar con su familia el Día del Padre, en Tultitlán, fue arrollado por la espalda a la altura de la avenida López Portillo del municipio de Coacalco, Estado de México.

¿Se localizó al responsable de este fatal accidente?

Víctor Hugo 'N', de 42 años, era quien manejaba el automóvil Mazda al momento del accidente; en las cámaras se puede apreciar que conducía de manera desenfrenada y posiblemente bajo los efectos del alcohol.

Testigos que presenciaron el accidente declararon a las autoridades que el conductor zigzagueaba antes de impactarse con Brian; segundos después, por el choque, el hombre perdió el control de la unidad y se impactó en un poste metros más adelante.

Uno de los testigos siguió al conductor hasta su domicilio y se percató de que otras personas lo ayudaron a ocultar el vehículo para facilitar el escape.

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¿Qué pasó con Brian?

Al arribar las unidades de emergencia al lugar del accidente, atendieron inmediatamente a Brain, quien fue trasladado al Hospital General de Zona número 98 de Villas de Coacalco, en estado de gravedad, pues recibió varias fracturas de cráneo y, pese a los esfuerzos de los médicos y de haber sido entubado, el joven lamentablemente no sobrevivió.

Familia exige justicia

El padre de Brian relató a los medios que, tras realizarle una tomografía durante la madrugada del 23 de junio, Brian falleció a las 4:30 horas.

El dolor que deja Brian en su familia es enorme, pues su muerte fue repentina. Su hermano compartió unas palabras para los medios de comunicación:

“Teníamos planes con él... con mi papá nada más era que llegara”, dijo el hermano de Brian, quien es recordado como un joven trabajador cuyo sueño era recorrer todo México sobre dos ruedas.

Su familia denuncia una grave falta de injusticia e impunidad, ante las pruebas grabadas por la cámara de seguridad, pues al presentarse Víctor Hugo 'N' en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, negó su culpabilidad y las autoridades no dictaron prisión preventiva.

La misma familia es la que se ha encargado de recolectar evidencias y testimonios para presentarlos ante las autoridades; exige que el delito sea clasificado como homicidio y que se castigue al responsable como a los cómplices.