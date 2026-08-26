Bronca en el barrio

Nos hemos dado cuenta -o algunos lo hemos intuido- que los ánimos en este barrio que se llama Norteamérica andan caldeados desde el "día de la liberación", en abril 2025, cuando iniciaron los aranceles compensatorios para las exportaciones a los Estados Unidos, el más grandote del grupo.

El jefe de la pandilla, el más fuerte, y el que tiene el mayor número de armas de agresión, para controlar a los otros 2 miembros. ¿Adivina usted quiénes son? Forzados geográficamente a pertenecer al gremio, ejerce presión, para lograr su objetivo de poner al barrio nuestro y a los barrios vecinos de Centroamérica y Sudamérica a sus órdenes.

Se parece a aquella excelente película (que en español se llamaba "Amor sin barreras"(West side story, en inglés), donde los Jets y los Sharks se disputaban el mando de un barrio neoyorquino; ahí el pleito llegó a causar muchos problemas; cuchilladas y balazos, nada de abrazos.

En este entorno moderno, esperemos que se generen las sinergias necesarias, para no acabar como Russ Tamblin, el jefe de los Jets, 9 pies bajo tierra (9 pies es la profundidad de las fosas para enterrar personas).

La agenda de "unificación" del Continente Americano ahí va, aunque hacia la derecha; el problema es con los vecinos inmediatos, que estamos amarrados, y nuestro futuro casi empeñado, con un tratado de libre comercio en el cual casi fungimos como rehenes.

Pero, ¿cómo pensar en salirnos del T-MEC si el 80% de nuestras exportaciones las compran en Estados Unidos? ¿Si casi 400 mil millones de dólares vale lo que les compramos a ellos mismos cada año en bienes intermedios para nuestra producción? ¿Si nuestro barrio al sur crece económicamente al 1% anual y 80% ganamos de 1-2 salarios mínimos?

Somos una población, yo diría, no entrenada ni preparada para una guerra comercial; además, ni nos conviene. En contraste, el otro miembro del barrio mayor -Canadá-, esta semana se puso al brinco, ya que después de haber pre-alcanzado un acuerdo comercial, el big brother les exigió que cancelaran y no negociaran un trato comercial con otro país, entre otras cosas.

Esto ocasionó que deshicieran los canadienses el trato previo, a pesar de ser amenazados con un 50% de arancel a partir del sábado pasado a todos. Sí, a todos los productos, no importando si están o no dentro del T-MEC.

Ayer, ¡el jefe de la pandilla de los alces, Mr Carney, dijo: "Pues también le ponemos 50% al bourbon de Kentucky". ¿Será una guerra de aranceles hacia el abismo? Ah, ¡caray! ¿Eso se puede?

Según los humildes economistas como yo, el famoso T-MEC está aún vigente y no se puede violar así como así, pero los Estados Unidos acudieron a la Sección 338 de su ley de tarifas de 1930 (Tariff Act, 1930) que les permite a ellos ignorar el certificado de origen; más bien, quitándole a ese certificado su valor.

Nunca se había usado de esta manera. Con esta medida, no importa de dónde vengan las partes de tu producto; tú pagas porque pagas el 50%. Y a nosotros, la pandilla de los jaguares, ¿en qué nos afecta? A lo mejor, con ese pleito en vigor, pues ¿les venderemos más? ¿Sustituiremos algunas de esas exportaciones canadienses? O nos hace más vulnerables a cualquier endurecimiento de las negociaciones comerciales con USA, que inician en septiembre. Se atreverán a decirnos: ¡Ah, no! ¿Cómo que no se puede? Ahí les va el 338.

Si estuvieran los 3 dirigentes de las "pandillas" de Norteamérica en un reality como el popular "casa de los famosos", ya los hubiesen sacado del juego, a uno, por rijoso y abusón; a otro, por responder sin evaluar las consecuencias; y a otro, por convenenciero.

Ojalá y la sangre no llegue al río y todo siga su curso, aunque yo me asiría muy fuerte del carrito, pues esta montaña rusa se acerca a un lugar peligroso.

Esta ola de calor la manda con seguridad Tonatiuh, el dios mexica del sol, como castigo, y asombrado con lo que sucede en esta región.

Ánimo.