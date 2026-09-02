Buen Fin 2026: invitan a empresas familiares de Durango a sumarse a la estrategia

La edición 2026 del Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, fechas que coinciden con el puente largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Sergio Sánchez López, informó que este año se estableció de forma anticipada la programación de este evento comercial, que es el preámbulo para las ventas de la temporada navideña.

Enfatizó que el Buen Fin es un evento que los negocios ya esperan, para poder capitalizarse para renovar sus inventarios para la temporada decembrina, por lo que invitó a las empresas familiares a sumarse a esta estrategia; y a los duranguenses, a programar sus compras de manera anticipada.

Además de los descuentos, algunos comercios ofrecen experiencias o algunas otras promociones.

El año pasado 2025 el Buen Fin se realizó también en esas fechas y participaron seis mil empresas en Durango, las cuales reportaron un aumento del 30 por ciento en sus ventas en el caso de las tiendas, así como en el consumo de los negocios que ofrecen servicios.