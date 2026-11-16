La edición 2026 de El Buen Fin registra resultados favorables a nivel nacional ya que, de acuerdo con el corte preliminar, al 15 de noviembre, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) el 78 por ciento de los establecimientos encuestados reportó mayores ventas respecto a un fin de semana habitual, mientras que el 61 por ciento calificó sus resultados como buenos o excelentes.

Entre los productos de mayor demanda destacaron electrónica y tecnología con 33 por ciento, línea blanca y electrodomésticos con 24 por ciento y ropa con 12 por ciento . El 61 por ciento de las compras se realizó en tiendas físicas y el 82 por ciento se pagó con tarjeta. Además, el 82 por ciento de los participantes consideró positivo contar con un día adicional para esta jornada comercial.

Panorama local

A diferencia del panorama nacional, en Durango, el sondeo parcial aplicado a socios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) refleja un comportamiento similar al del año pasado; aunque el 25 por ciento han registrado aumentos y el resto lo comparan con el Buen Fin anterior.

Sobre la variación en sus ingresos durante esta edición, se estima un crecimiento de entre 11 y 20 por ciento en algunos negocios locales afiliados a Canaco.

Respecto a los medios de pago, el efectivo fue el más mencionado alcanzando cuando menos un 50 por ciento de los pagos, seguido de tarjeta de débito, tarjeta de crédito y transferencia bancaria.

En cuanto a las expectativas de venta, todos los participantes consideraron que se cumplirán parcialmente . La encuesta incluyó negocios de los sectores comercio, servicios, así como alimentos y bebidas.

El Buen Fin concluye este 17 de noviembre, por lo que los comerciantes mantienen el llamado a consumir en establecimientos formales y apoyar a los negocios familiares, que representan una parte importante de la economía.