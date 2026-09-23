Burlan 9 de cada 10 el fallo por corrupción

En lo que va del sexenio, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha presentado 517 denuncias penales por presuntos actos de corrupción, de las cuales sólo 53 -alrededor del 10 por ciento- han derivado en vinculaciones a proceso.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, informó que los expedientes involucran a mil 52 servidores públicos y a 82 personas físicas o morales por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

"En este periodo de dos años se han presentado 517 denuncias de servidores públicos, de los cuales 53 han sido vinculados", reportó.