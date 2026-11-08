Buscan en San Juan del Río a adolescente que salió de casa tras ser reprendido por sus calificaciones

Un adolescente es buscado por sus familiares y corporaciones de seguridad, luego de que durante la mañana del sábado 7 de noviembre saliera de su domicilio, ubicado en una comunidad del municipio de San Juan del Río, Durango, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

El menor, identificado con las iniciales AAM, de 16 años de edad , tiene su domicilio en la localidad El Terrero, de donde presuntamente salió alrededor de las 06:45 horas, situación que fue descubierta por su padre, cuando acudió a buscarlo a su habitación.

De acuerdo con la información proporcionada por el padre de familia, aquella mañana pretendía que su hijo lo acompañara a realizar labores comunitarias en el poblado; sin embargo, al ingresar a su cuarto se percató de que no se encontraba, por lo que comenzó a buscarlo sin obtener resultados.

El hombre explicó que momentos antes había reprendido al adolescente debido a sus bajas calificaciones escolares. Asimismo, señaló que su hijo había comentado anteriormente a compañeros de la escuela que tenía intenciones de trasladarse a otra entidad del país para trabajar , aunque se desconoce si su ausencia está relacionada con esa posibilidad.

Ante la falta de noticias, sus familiares comenzaron a comunicarse con amigos y conocidos del adolescente para tratar de establecer su ubicación, pero al no conseguir información favorable, alrededor de las 20:30 horas el padre acudió a las instalaciones de la Policía Investigadora de Delitos para solicitar apoyo en su búsqueda.

Tras recibir el reporte, los agentes realizaron recorridos por distintos puntos del municipio de San Juan del Río, además de orientar a la familia para presentar la denuncia correspondiente ante la Unidad de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General del Estado de Durango. Del caso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, mientras continúan las acciones encaminadas a localizar al menor.