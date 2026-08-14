Buscan a conductor que chocó un auto, abandonó el suyo y huyó; ocurrió en Bulevar Durango

A través de redes sociales, un duranguense ha pedido la ayuda a de la ciudadanía para localizar al conductor que chocó que vehículo de su papá para después abandonar el suyo y huir de la escena.

Los hechos ocurrieron entre la noche del martes 5 y miércoles 6 de agosto, aproximadamente a las 12:05 horas, cuando un vehículo sin placas se pasó el semáforo en rojo de bulevar Durango e impactó el auto de la víctima.

El sujeto a bordo no se hizo responsable y solamente se fue del lugar. En la publicación aseguran que cuando huía grito que "trabaja en la UJED" , incluso el papá de quien denuncia y otros testigos dijeron que se encontraba en estado de ebriedad.

"Afortunadamente mi papá está 'bien', se activaron las 4 bolsas de aire", dijo refiriéndose al estado de salud de su padre.

La persona afectada interpuso la denuncia en la Fiscalía General del Estado de Durango, sin embargo, la publicación de su hijo manifiesta que no le ha dado respuesta y solo se limitan a decir que "está en trámite y hay que esperar".

Ante esta situación, ha pedido ayuda para localizar al responsable, pues su padre tendrá que absorber los gastos del seguro cuando él no tuvo la culpa, y prevén que el vehículo sea pérdida total.