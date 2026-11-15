Buscan a Fátima Judith en Durango, salió a trabajar y ya no regresó a casa

La ausencia de una trabajadora de una empresa maquiladora de la ciudad de Durango motivó que sus familiares solicitaran la intervención de las autoridades, luego de perder comunicación con ella durante el sábado 14 de noviembre.

Se trata de Fátima Judith Ibarra González, de 24 años de edad , cuya madre reportó su desaparición aproximadamente a las 19:30 horas del sábado.

De acuerdo con la información, la joven salió de su domicilio alrededor de las 07:00 horas del viernes 13 de noviembre para dirigirse a laborar a la empresa maquiladora DAWS, sin que regresara a casa.

Aunque durante las primeras horas de su ausencia mantuvo comunicación con su madre mediante llamadas y mensajes, aproximadamente a las 13:00 horas del sábado dejó de responder , lo que generó preocupación entre sus familiares.

Fátima Judith es de tez morena clara, complexión mediana, cabello negro, largo y lacio, con una estatura aproximada de entre 1.65 y 1.70 metros. Al momento de salir de su domicilio vestía pantalón negro, blusa azul cielo y chamarra negra.

Personal del área de búsqueda de personas desaparecidas entrevistó a la madre, recabó una fotografía de la joven e inició las labores correspondientes para establecer su paradero.