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Buscan a la familia de Edibel Gutiérrez; dice ser de Durango y está en Tamaulipas

Colectivo compartió su fotografía para tratar de localizar a sus familiares en el estado.

Buscan a la familia de Edibel Gutiérrez; dice ser de Durango y está en Tamaulipas

Buscan a la familia de Edibel Gutiérrez; dice ser de Durango y está en Tamaulipas

DENICE RAMIREZ
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El colectivo Buscando Emilios publicó la fotografía de un joven identificado como Edibel Gutiérrez Ríos, quien asegura ser originario de Durango y fue localizado deambulando en Tamaulipas.

Fue el colectivo Desaparecidos Tamaulipas quien reportó el caso con el objetivo de localizar a sus familiares en la entidad, ya que podría haber una madre o un padre preocupados buscándolo.

Ahora solicitan la solidaridad de la ciudadanía para compartir la fotografía del joven y ayudar a localizar a sus familiares.

Edibel se encontraba deambulando y viviendo en situación de calle, por lo que fue resguardado y atendido en el IMSS de Reynosa. Además de proporcionar su nombre, únicamente refiere que es de Durango. Se encuentra desorientado y tampoco sabe cómo llegó a aquella ciudad.

Los integrantes de Desaparecidos Tamaulipas Colectivo Amor confían en la empatía de la sociedad duranguense para difundir la información y lograr que llegue a más personas que puedan identificarlo. Buscando Emilios hizo un llamado a la solidaridad con Edibel y su familia.


“Cada vez que compartimos una ficha de búsqueda, una fotografía o un llamado de ayuda, no solo difundimos una imagen; tendemos un puente de esperanza para alguien que necesita ser encontrado”, escribieron en la publicación junto con las fotografías.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: servicio social extraviados Durango desaparecidos fotografía, Tamaulipas, Edibel, colectivo

               

                
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