Buscan a la familia de Edibel Gutiérrez; dice ser de Durango y está en Tamaulipas

El colectivo Buscando Emilios publicó la fotografía de un joven identificado como Edibel Gutiérrez Ríos, quien asegura ser originario de Durango y fue localizado deambulando en Tamaulipas.

Fue el colectivo Desaparecidos Tamaulipas quien reportó el caso con el objetivo de localizar a sus familiares en la entidad, ya que podría haber una madre o un padre preocupados buscándolo.

Ahora solicitan la solidaridad de la ciudadanía para compartir la fotografía del joven y ayudar a localizar a sus familiares.

Edibel se encontraba deambulando y viviendo en situación de calle, por lo que fue resguardado y atendido en el IMSS de Reynosa . Además de proporcionar su nombre, únicamente refiere que es de Durango. Se encuentra desorientado y tampoco sabe cómo llegó a aquella ciudad.

Los integrantes de Desaparecidos Tamaulipas Colectivo Amor confían en la empatía de la sociedad duranguense para difundir la información y lograr que llegue a más personas que puedan identificarlo. Buscando Emilios hizo un llamado a la solidaridad con Edibel y su familia.

“Cada vez que compartimos una ficha de búsqueda, una fotografía o un llamado de ayuda, no solo difundimos una imagen; tendemos un puente de esperanza para alguien que necesita ser encontrado”, escribieron en la publicación junto con las fotografías.