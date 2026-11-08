Buscan a militar que desapareció en río de Mezquital desde el 2 de noviembre

A través de redes sociales ha comenzado a trascender las fotografías de un militar que tiene seis días desaparecido en el municipio de Mezquital, sin embargo, su familia mantiene la fe de poder localizarlo lo antes posible.

De acuerdo a la información compartida por una página de este lugar, se trata de Ángel Damián González Rodríguez, de 35 años de edad , quien el pasado 2 de noviembre se encontraba en el Río de San Buenaventura pescando.

Sin embargo, tras atorarse la red de pesca, él ingresó para tratar de desatorarla pero de un momento a otro desapareció presuntamente al caer a este cuerpo de agua.

Tras el hecho, el ejército desplegó un fuerte operativo para su localización en el lugar y río abajo, pero no hubo respuesta positiva.

Aunque han pasado varios días de su desaparición, su familia y amigos continúan su búsqueda con la esperanza de localizarlo.

Piden a la ciudadanía sumarse, por si llegan a verlo en las cercanías de este lugar, informar sobre ello al número de emergencias 911.